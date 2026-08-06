7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

ENG vs PAK: इंग्लैंड को बड़ा झटका, घुटने की चोट के चोट के कारण जैकब बेथेल टेस्ट सीरीज से बाहर

ENG vs PAK: घुटने की चोट के कारण जैकब बेथेल पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। वहीं ओली पोप, ब्रायडन कार्स और डैन लॉरेंस की टीम में वापसी हुई है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Aug 06, 2026

Pakistan vs England:

पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान हुआ (photo - ECB)

Jacob Bethell ruled out, England vs Pakistan Test: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लिश टीम का ऐलान हो गया है। महान बल्लेबाज जो रूट की बतौर कप्तान वापसी हुई है। वहीं घुटने की चोट के कारण जैकब बेथेल इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। ओली पोप, ब्रायडन कार्स और डैन लॉरेंस को भी 16 सदस्यीय टीम में चुना गया है।

डैन लॉरेंस की दो साल बाद वापसी

लॉरेंस दो साल बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं। उन्होंने सरे के लिए काउंटी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है और इस सीज़न में डिवीज़न वन में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। लॉरेंस ने डिवीजन वन में 5 शतक और 788 रन ठोके। वह एक शानदार ऑफ-स्पिनर भी हैं, जिससे बेन स्टोक्स के इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद ऑलराउंडर की कमी को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। 29 साल के लॉरेंस छठे नंबर पर बल्लेबाज़ी करेंगे, जबकि जेमी स्मिथ सातवें नंबर पर आएंगे, स्मिथ ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ इंग्लैंड की हालिया टेस्ट सीरीज़ में एक स्थान ऊपर बल्लेबाज़ी की थी।

बेथेल की जगह तीसरे नंबर पर खेलेंगे कॉक्स

जॉर्डन कॉक्स ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ टेस्ट डेब्यू किया था। वह बेथेल की जगह तीसरे नंबर पर बल्लेबाज़ी करेंगे। बेथेल को पिछले महीने भारत के खिलाफ़ इंग्लैंड की वनडे सीरीज़ के दौरान दाहिने घुटने में चोट लगी थी और वह पूरी पाकिस्तान सीरीज़ से बाहर रहेंगे।

पोप और कार्स की भी वापसी हुई

तेज़ गेंदबाज़ सैम कुक की टीम में वापसी हुई है, उन्होंने पिछले साल ज़िम्बाब्वे के खिलाफ़ टेस्ट डेब्यू किया था। वहीं, पोप और कार्स भी टेस्ट टीम में लौट रहे हैं, पिछली सर्दियों में ऑस्ट्रेलिया में एशेज़ सीरीज़ में इंग्लैंड की हार के बाद से वे टीम से बाहर थे। कार्स कुछ महीनों तक चोट के कारण बाहर रहे थे, जबकि बल्ले से औसत प्रदर्शन के बाद पोप को टीम से पूरी तरह हटा दिया गया था।

पाकिस्तान के खिलाफ़ पहले दो टेस्ट मैचों के लिए इंग्लैंड की टीम

जो रूट (कप्तान), जोफ़्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, हैरी ब्रूक, ब्राइडन कार्स, सैम कुक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, मैथ्यू फिशर, एमिलियो गे, डैन लॉरेंस, ओली पोप, ओली रॉबिन्सन, जेमी स्मिथ, जोश टंग।

फिटनेस टेस्ट में सीनियर क्रिकेटर्स की मनमानी, गौतम गंभीर के ‘चहेते’ को अनफिट होने के बावजूद कर दिया पास! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

ये भी पढ़ें
Gautam Gambhir Rohit Sharma Virat Kohli

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Aug 2026 03:56 pm

Published on:

06 Aug 2026 03:10 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ENG vs PAK: इंग्लैंड को बड़ा झटका, घुटने की चोट के चोट के कारण जैकब बेथेल टेस्ट सीरीज से बाहर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका इलेवन से बनावा डाले 363 रन, आकिब नबी को नहीं दिया एक भी ओवर

SL XI vs IND Warm-up Match
क्रिकेट

श्रीलंका दौरे के बीच खिलाड़ियों की चोटों से जूझ रही भारतीय टीम, इधर बुरी तरह भड़के सरफराज खान

sarfaraz khan
क्रिकेट

पाकिस्तानी क्रिकेटर हमजा नजर पर पीसीबी का बड़ा एक्शन, इस वजह से लगाया 2 साल का बैन

Pakistan
क्रिकेट

IND vs SL: भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज में भारतीय गेंदबाजों की बोलती है तूती, लेकिन टॉप-10 में सिर्फ एक एक्टिव

Ravindra Jadeja and Kuldeep yadav
क्रिकेट

Duleep trophy Live Streaming: अब टेस्ट क्रिकेट में जलवा बिखेरेंगे वैभव सूर्यवंशी, जानें कब दिखेंगे एक्शन में, इस चैनल पर आएंगे दलीप ट्रॉफी के मुक़ाबले

vaibhav suryavanshi
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.