ENG vs PAK: इंग्लैंड को बड़ा झटका, घुटने की चोट के चोट के कारण जैकब बेथेल टेस्ट सीरीज से बाहर

लॉरेंस दो साल बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं। उन्होंने सरे के लिए काउंटी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है और इस सीज़न में डिवीज़न वन में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। लॉरेंस ने डिवीजन वन में 5 शतक और 788 रन ठोके। वह एक शानदार ऑफ-स्पिनर भी हैं, जिससे बेन स्टोक्स के इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद ऑलराउंडर की कमी को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। 29 साल के लॉरेंस छठे नंबर पर बल्लेबाज़ी करेंगे, जबकि जेमी स्मिथ सातवें नंबर पर आएंगे, स्मिथ ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ इंग्लैंड की हालिया टेस्ट सीरीज़ में एक स्थान ऊपर बल्लेबाज़ी की थी।