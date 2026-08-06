ENG vs PAK: इंग्लैंड को बड़ा झटका, घुटने की चोट के चोट के कारण जैकब बेथेल टेस्ट सीरीज से बाहर

पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान हुआ (photo - ECB)
Jacob Bethell ruled out, England vs Pakistan Test: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लिश टीम का ऐलान हो गया है। महान बल्लेबाज जो रूट की बतौर कप्तान वापसी हुई है। वहीं घुटने की चोट के कारण जैकब बेथेल इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। ओली पोप, ब्रायडन कार्स और डैन लॉरेंस को भी 16 सदस्यीय टीम में चुना गया है।
लॉरेंस दो साल बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं। उन्होंने सरे के लिए काउंटी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है और इस सीज़न में डिवीज़न वन में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। लॉरेंस ने डिवीजन वन में 5 शतक और 788 रन ठोके। वह एक शानदार ऑफ-स्पिनर भी हैं, जिससे बेन स्टोक्स के इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद ऑलराउंडर की कमी को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। 29 साल के लॉरेंस छठे नंबर पर बल्लेबाज़ी करेंगे, जबकि जेमी स्मिथ सातवें नंबर पर आएंगे, स्मिथ ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ इंग्लैंड की हालिया टेस्ट सीरीज़ में एक स्थान ऊपर बल्लेबाज़ी की थी।
जॉर्डन कॉक्स ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ टेस्ट डेब्यू किया था। वह बेथेल की जगह तीसरे नंबर पर बल्लेबाज़ी करेंगे। बेथेल को पिछले महीने भारत के खिलाफ़ इंग्लैंड की वनडे सीरीज़ के दौरान दाहिने घुटने में चोट लगी थी और वह पूरी पाकिस्तान सीरीज़ से बाहर रहेंगे।
तेज़ गेंदबाज़ सैम कुक की टीम में वापसी हुई है, उन्होंने पिछले साल ज़िम्बाब्वे के खिलाफ़ टेस्ट डेब्यू किया था। वहीं, पोप और कार्स भी टेस्ट टीम में लौट रहे हैं, पिछली सर्दियों में ऑस्ट्रेलिया में एशेज़ सीरीज़ में इंग्लैंड की हार के बाद से वे टीम से बाहर थे। कार्स कुछ महीनों तक चोट के कारण बाहर रहे थे, जबकि बल्ले से औसत प्रदर्शन के बाद पोप को टीम से पूरी तरह हटा दिया गया था।
जो रूट (कप्तान), जोफ़्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, हैरी ब्रूक, ब्राइडन कार्स, सैम कुक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, मैथ्यू फिशर, एमिलियो गे, डैन लॉरेंस, ओली पोप, ओली रॉबिन्सन, जेमी स्मिथ, जोश टंग।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग