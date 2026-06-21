बड़े मैचों में चलता है वैभव सूर्यवंशी का बल्ला, पिछले चार नॉकआउट मैचों में खेली है 175, 97, 96 और 94 रन की पारी

इस साल अंडर-19 विश्व कप फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंदों पर 15 छक्के और 15 चौके की मदद से 175 रानों की ऐतिहासिक पारी खेली थी। उनके इस शानदार प्रदर्शन की मदद से भारत ने छठी बार अंडर-19 टीम वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। इसके बाद आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुक़ाबले में वैभव ने राजस्थान रॉयल्स (RR) की ओर से खेलते हुए सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ मात्र 29 गेंद पर 97 रन बनाए थे। इस पारी में वैभव ने 12 छक्के और 5 चौके जड़े थे। वहीं गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ क्वालिफायर-2 में उन्होंने 47 गेंद पर 96 रन की पारी खेली थी, लेकिन यह मुक़ाबला उनकी टीम हार गई थी।