अर्धशतक पूरा करने के बाद बल्ला उठाते वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्स@BCCI)
IND A vs SL A Match Highlights: श्रीलंका की मेजबानी में ट्राई नेशन ए सीरीज का फाइनल मुकाबला दांबुला के रंगिरी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस खिताबी मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के सामने 378 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है। भारत की ओर से जहां वैभव सूर्यवंशी ने महज 29 गेंदों पर 94 रनों की विस्फोटक पारी खेली है तो वहीं कप्तान तिलक वर्मा 90 गेंदों पर 67 रन की अर्धशतकीय पारी खेली है।
टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला श्रीलंका को काफी भारी पड़ा, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्य मेजबान टीम के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 132 रनों की साझेदारी हुई। वैभव सिर्फ 29 गेंदों पर 10 चौके और 8 छक्कों की मदद से 94 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर विपक्षी टीम के कप्तान सहन अराच्चिगे का शिकार हुए। इस तरह एक बार फिर 15 वर्षीय युवा ओपनर शतक से चूक गया।
इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर उतरे, लेकिन वैभव के बाद अगले ही ओवर में 136 के स्कोर पर उनके साथी प्रियांश आर्य भी चलते बने। प्रियांश ने 29 गेंदों पर 6 चौके और एक छक्के की मदद से 39 रनों की पारी खेली। फिर गायकवाड़ का साथ देने खुद कप्तान तिलक वर्मा क्रीज पर उतरे और इन दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 84 रनों की साझेदारी हुई। भारत को तीसरा झटका 27.3 ओवर में गायकवाड़ के रूप में लगा। वह 51 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हुए।
गायकवाड़ के जाने के बाद तिलक वर्मा का साथ देने कुमार कुशाग्र क्रीज पर आए। इन दोनों के बीच चौथे विकेट लिए 63 रन की साझेदारी हुई। कुमार (36) जब 283 के स्कोर पर आउट हुए तो तिलक वर्मा अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। टीम के खाते में दो रन ही जुड़े थे कि तिलक भी चलते बने। इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और भारतीय टीम निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 377 रन स्कोर बोर्ड पर लगा सकी।
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