21 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशी के बाद तिलक वर्मा ने जड़ी फिफ्टी, भारत ने श्रीलंका के सामने रखा 378 रन का विशाल लक्ष्‍य

IND A vs SL A: ट्राई नेशन ए सीरीज के फाइनल में भारत ने वैभव सूर्यवंशी और तिलक वर्मा के अर्धशतकों की बदौलत श्रीलंका के सामने 378 रनों का विशाल लक्ष्‍य रखा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jun 21, 2026

Ind A vs SL A

अर्धशतक पूरा करने के बाद बल्‍ला उठाते वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@BCCI)

IND A vs SL A Match Highlights: श्रीलंका की मेजबानी में ट्राई नेशन ए सीरीज का फाइनल मुकाबला दांबुला के रंगिरी इंटरनेशनल स्‍टेडियम में खेला जा रहा है। इस खिताबी मुकाबले में भारत ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए श्रीलंका के सामने 378 रनों का विशाल लक्ष्‍य रखा है। भारत की ओर से जहां वैभव सूर्यवंशी ने महज 29 गेंदों पर 94 रनों की विस्‍फोटक पारी खेली है तो वहीं कप्‍तान तिलक वर्मा 90 गेंदों पर 67 रन की अर्धशतकीय पारी खेली है।

शतक से चूके वैभव सूर्यवंशी

टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला श्रीलंका को काफी भारी पड़ा, क्‍योंकि वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्य मेजबान टीम के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 132 रनों की साझेदारी हुई। वैभव सिर्फ 29 गेंदों पर 10 चौके और 8 छक्‍कों की मदद से 94 रनों की विस्‍फोटक पारी खेलकर विपक्षी टीम के कप्‍तान सहन अराच्चिगे का शिकार हुए। इस तरह एक बार फिर 15 वर्षीय युवा ओपनर शतक से चूक गया।

गायकवाड़ और तिलक के बीच 84 रनों की साझेदारी

इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर उतरे, लेकिन वैभव के बाद अगले ही ओवर में 136 के स्‍कोर पर उनके साथी प्रियांश आर्य भी चलते बने। प्रियांश ने 29 गेंदों पर 6 चौके और एक छक्‍के की मदद से 39 रनों की पारी खेली। फिर गायकवाड़ का साथ देने खुद कप्‍तान तिलक वर्मा क्रीज पर उतरे और इन दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 84 रनों की साझेदारी हुई। भारत को तीसरा झटका 27.3 ओवर में गायकवाड़ के रूप में लगा। वह 51 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हुए।

भारत ने बनाए 377/9

गायकवाड़ के जाने के बाद तिलक वर्मा का साथ देने कुमार कुशाग्र क्रीज पर आए। इन दोनों के बीच चौथे विकेट लिए 63 रन की साझेदारी हुई। कुमार (36) जब 283 के स्‍कोर पर आउट हुए तो तिलक वर्मा अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। टीम के खाते में दो रन ही जुड़े थे कि तिलक भी चलते बने। इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और भारतीय टीम निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 377 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगा सकी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

21 Jun 2026 02:25 pm

Published on:

21 Jun 2026 01:51 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशी के बाद तिलक वर्मा ने जड़ी फिफ्टी, भारत ने श्रीलंका के सामने रखा 378 रन का विशाल लक्ष्‍य

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Team India ODI Squad: इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, विराट कोहली के खेलने पर सस्पेंश बरकरार, देखें स्क्वॉड

team india
क्रिकेट

हरमनप्रीत कौर आज T20Is में रचेंगी इतिहास तो दीप्ति शर्मा के पास भी वर्ल्‍ड की नंबर-1 गेंदबाज बनने का मौका

IND W vs SA W
क्रिकेट

IND A vs SL A: बगैर शतक वैभव सूर्यवंशी ने किया कमाल, 200 से ऊपर के स्‍ट्राइक से कूट डाले 200 से ज्‍यादा रन

Vaibhav Sooryavanshi Tri Nation A Series record
क्रिकेट

Most Runs in T20 Cricket: कायरन पोलार्ड ने तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड, बन गए टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

Vaibhav Suryavanshi, Kieron Pollard
क्रिकेट

Vaibhav Suryavanshi शतक से चूके लेकिन ट्राई नेशन A सीरीज के फाइनल में लगा दी रिकॉर्ड्स की झड़ी

Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.