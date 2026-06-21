इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर उतरे, लेकिन वैभव के बाद अगले ही ओवर में 136 के स्‍कोर पर उनके साथी प्रियांश आर्य भी चलते बने। प्रियांश ने 29 गेंदों पर 6 चौके और एक छक्‍के की मदद से 39 रनों की पारी खेली। फिर गायकवाड़ का साथ देने खुद कप्‍तान तिलक वर्मा क्रीज पर उतरे और इन दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 84 रनों की साझेदारी हुई। भारत को तीसरा झटका 27.3 ओवर में गायकवाड़ के रूप में लगा। वह 51 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हुए।