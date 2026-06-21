वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: IANS)
Vaibhav Sooryavanshi Tri Nation A Series record: वैभव सूर्यवंशी ट्राई नेशन ए सीरीज के फाइनल में भले ही शतक से चूक गए हैं, लेकिन उन्होंने वह कारनामा करके दिखाया है, जो इस टूर्नामेंट कोई नहीं कर सका। इस सीरीज में वैभव का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। पहले चार मैचों में उन्होंने जहां 153 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे तो वहीं, अब फाइनल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ 324 के स्ट्राइक रेट से 94 रन कूटे हैं। उनकी पारी की बदौलत ही भारत ए बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा है। भारतीय टीम ने 30 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 229 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए हैं।
बता दें कि वैभव सूर्यवंशी ने 5 मैचों में कुल 211 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 200.95 रहा, जो टूर्नामेंट में सबसे बेहतर है। पूरी ट्राई नेशन ए सीरीज में उन्होंने 29 चौके और 11 छक्के लगाए। इनमें से 8 छक्के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ आए हैं। इस मैच से पहले वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में 10वें पायदान पर थे, लेकिन अब फाइनल में 94 रन की धमाकेदार पारी के साथ वह टॉप-5 में पहुंच गए हैं।
|मैच
|विपक्षी टीम
|रन (गेंद)
|चौके
|छक्के
|स्ट्राइक रेट
|पहला मैच
|श्रीलंका
|14 (12)
|3
|-
|116.67
|दूसरा मैच
|अफगानिस्तान
|44 (22)
|9
|-
|200.00
|तीसरा मैच
|श्रीलंका
|21 (14)
|3
|1
|150.00
|चौथा मैच
|अफगानिस्तान
|38 (28)
|4
|2
|135.71
|फाइनल
|श्रीलंका
|94 (29)
|10
|8
|324.14
वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल में छक्के के साथ महज 11 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। लिस्ट ए क्रिकेट में यह सबसे तेज अर्धशतक है। इसके बाद भी वैभव ने तेज खेलना जारी रखा। वह 29 गेंदों पर 94 रन पर पहुंच गए थे। सभी को पूरी उम्मीद थी कि वह अपना शतक आसानी से पूरा कर लेंगे। लेकिन, वह कहां रुकने वाले थे। वह अपने चिरपरिचत अंदाज में बड़ा शॉट खेलने के चलते कैच आउट हो गए। इस तरह एक बार फिर वह शतक से चूक गए।
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