Vaibhav Sooryavanshi Tri Nation A Series record: वैभव सूर्यवंशी ट्राई नेशन ए सीरीज के फाइनल में भले ही शतक से चूक गए हैं, लेकिन उन्‍होंने वह कारनामा करके दिखाया है, जो इस टूर्नामेंट कोई नहीं कर सका। इस सीरीज में वैभव का स्‍ट्राइक रेट सबसे ज्‍यादा है, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। पहले चार मैचों में उन्‍होंने जहां 153 के स्‍ट्राइक रेट से रन बनाए थे तो वहीं, अब फाइनल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ 324 के स्‍ट्राइक रेट से 94 रन कूटे हैं। उनकी पारी की बदौलत ही भारत ए बड़े स्‍कोर की ओर बढ़ रहा है। भारतीय टीम ने 30 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 229 रन स्‍कोर बोर्ड पर टांग दिए हैं।