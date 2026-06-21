Most Runs in T20 Cricket: इधर वैभव सूर्यवंशी पर थीं नजरें, उधर कायरन पोलार्ड ने बना दिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

इसके ठीक बाद 39 वर्षीय वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज कायरन पोलार्ड ने टी20 क्रिकेट का इतिहास बदल दिया। वह टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था, जिन्होंने 463 मैचों में 14,562 रन बनाए थे। पोलार्ड ने मेजर लीग क्रिकेट में वॉशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ खेलते हुए शतक ठोका और एमआई न्यूयॉर्क को न सिर्फ जीत दिलाई, बल्कि नया इतिहास भी रच दिया। उन्होंने अपनी पारी में 56 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौके और 4 छक्के लगाए।