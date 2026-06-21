Team India in ODI Cricket: 2027 वर्ल्डकप के लिए कितनी तैयार है टीम इंडिया, 2023 के बाद वनडे में प्रदर्शन पर एक नजर

टीम इंडिया के वर्ल्डकप प्रदर्शन पर नजर डालें तो 2011 के बाद से टीम लगातार सेमीफाइनल में पहुंचती रही है। 2011 में 28 साल के बाद वनडे वर्ल्डकप का खिताब जीतने वाली टीम इंडिया 2015 और 2019 में सेमीफाइनल में पहुंची। 2023 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम फाइनल में पहुंची, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उसे हरा दिया। हालांकि, भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जरूर जीता है, लेकिन 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उसे पाकिस्तान से हार झेलनी पड़ी थी। 2011 में विश्वविजेता बनने के बाद भारतीय टीम ने 2013 और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता।