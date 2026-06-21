‘मैंने जो प्लान किया था’, मैच जिताऊ पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिलने पर वैभव सूर्यवंशी के बयान ने जीता दिल

Vaibhav Sooryavanshi Player of the match: श्रीलंका की मेजबानी में खेली गई ट्राई नेशन ए सीरीज का अंत बेहद ही रोमांचक मैच के साथ हुआ है। जैसा की उम्‍मीद थी कि इस सीरीज में हर किसी की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर ही टिकी होंगी, वैसा ही हुआ। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में 15 साल के इस युवा खिलाड़ी ने महज 29 गेंदों पर 10 चौके और 8 छक्‍कों के साथ 324.14 के जबरदस्‍त स्‍ट्राइक रेट से 94 रन की पारी खेली। इससे पहले उन्‍होंने सिर्फ 11 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करते हुए लिस्‍ट ए क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक लगाया। इस मैच विनिंग पारी के लिए उन्‍हें प्‍लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। जब उनसे प्‍लानिंग को लेकर सवाल किया गया तो उनके सादगी भरे जवाब ने सबका दिल जीत लिया।