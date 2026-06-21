21 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘मैंने जो प्लान किया था’, मैच जिताऊ पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिलने पर वैभव सूर्यवंशी के बयान ने जीता दिल

Vaibhav Sooryavanshi: ट्राई नेशन ए सीरीज के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 29 गेंदों पर 94 रन की मैच जिताऊ पारी के लिए वैभव सूर्यवंशी को प्‍लेयर ऑफ द सीरीज के अवॉर्ड से नवाजा गया। इस विस्‍फोटक पारी की प्‍लानिंग को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उनके भोले भाले जवाब ने सबका दिल जीत लिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jun 21, 2026

Vaibhav Sooryavanshi

वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

Vaibhav Sooryavanshi Player of the match: श्रीलंका की मेजबानी में खेली गई ट्राई नेशन ए सीरीज का अंत बेहद ही रोमांचक मैच के साथ हुआ है। जैसा की उम्‍मीद थी कि इस सीरीज में हर किसी की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर ही टिकी होंगी, वैसा ही हुआ। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में 15 साल के इस युवा खिलाड़ी ने महज 29 गेंदों पर 10 चौके और 8 छक्‍कों के साथ 324.14 के जबरदस्‍त स्‍ट्राइक रेट से 94 रन की पारी खेली। इससे पहले उन्‍होंने सिर्फ 11 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करते हुए लिस्‍ट ए क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक लगाया। इस मैच विनिंग पारी के लिए उन्‍हें प्‍लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। जब उनसे प्‍लानिंग को लेकर सवाल किया गया तो उनके सादगी भरे जवाब ने सबका दिल जीत लिया।

'मैंने जो प्लान किया था, उसे पूरा करना चाहता था'

प्लेयर ऑफ द मैच को अवॉर्ड मिलने के बाद जब उनसे बल्‍लेबाजी प्‍लान को लेकर सवाल किया गया तो वैभव सूर्यवंशी ने सीधे मासूमियत भरा जवाब देते हुए कहा कि मैंने ज्‍यादा नहीं सोचा, बस पहले 10 ओवर का पूरा फायदा उठाना चाहता था। मैंने जो प्लान किया था, उसे पूरा करना चाहता था। मुझ पर सच में कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन मैं पिछले कुछ मैच से अपने प्लान को पूरा करने में फेल हो रहा था।

अलग सरफेस और कंडीशन में खेलने में मजा आया

50 ओवर फॉर्मेट में खेलने पर कैसा लग रहा है? इस पर उन्‍होंने कहा कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन, मैं पहले भी बहुत सारे 50 ओवर के मैच खेल चुका हूं। लेकिन, अलग-अलग सरफेस और कंडीशन में खेलने में मजा आया।

श्रीलंकाई कप्‍तान ने भी की तारीफ

श्रीलंका टीम के कप्‍तान सहान अराचिगे ने भी वैभव सूर्यवंशी की खूब तारीफ की। उन्‍होंने कहा कि वैभव ने पावरप्ले में शानदार पारी खेली और फिर आखिरी दो ओवर भी भारत के नाम रहे। जब आप बड़े स्कोर का पीछा कर रहे होते हैं, तो आपको कुछ बड़े स्कोर चाहिए होते हैं। युवा लड़कों ने बहुत अच्छा खेला और सीनियर खिलाड़ियों के लिए भी रन बनाने के लिए अच्छा टूर्नामेंट था।

IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशी के बाद तिलक वर्मा ने जड़ी फिफ्टी, भारत ने श्रीलंका के सामने रखा 378 रन का विशाल लक्ष्‍य

ये भी पढ़ें
Ind A vs SL A

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

21 Jun 2026 06:53 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘मैंने जो प्लान किया था’, मैच जिताऊ पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिलने पर वैभव सूर्यवंशी के बयान ने जीता दिल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

WI vs SL, Women’s T20 World Cup: लोस्कोरिंग मुक़ाबले में वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया, अंक तालिका में लगाई छलांग

WI vs SL
क्रिकेट

SL-A vs IND-A: इंडिया-ए ने जीती ट्राई सीरीज, फ़ाइनल में श्रीलंका-ए को 66 रनों से हराया, वैभव सूर्यवंशी रहे मैच के हीरो

Tri Nation A Series in Sri Lanka 2026
क्रिकेट

ENG vs NZ: बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन तीसरे टेस्ट के लिए वापसी को तैयार, टीम में हो सकते हैं फिर 5 बदलाव

Ben Stokes and Gus Atkinson set to return
क्रिकेट

BAN vs AUS: वनडे सीरीज में हार के बाद ऑस्ट्रेलिया का पलट वार, टी20 में बांग्लादेश का 3-0 से किया सूपड़ा साफ

Australia
क्रिकेट

बड़े मैचों में चलता है वैभव सूर्यवंशी का बल्ला, पिछले चार नॉकआउट मैचों में खेली है 175, 97, 96 और 94 रन की पारी

Vaibhav Sooryavanshi Tri Nation A Series record
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.