SL-A vs IND-A: इंडिया-ए ने जीती ट्राई सीरीज, फ़ाइनल में श्रीलंका-ए को 66 रनों से हराया, वैभव सूर्यवंशी रहे मैच के हीरो

Sri Lanka A vs India A, Final, Tri Nation A Series in Sri Lanka 2026: श्रीलंका-ए, इंडिया ए और अफ़ग़ानिस्तान-ए के बीच खेली गई ट्राई-सीरीज के फाइनल मुक़ाबला मेजबान श्रीलंका-ए और भारत-ए के बीच खेला गया। रंगिरि दांबुला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए इस मैच में युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के तूफानी अर्धशतक की बदौलत भारत-ए ने श्रीलंका-ए को 66 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। इस शानदार जीत के साथ भारत-ए ने ट्राई-सीरीज का खिताब अपने नाम कर लिया।