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SL-A vs IND-A: इंडिया-ए ने जीती ट्राई सीरीज, फ़ाइनल में श्रीलंका-ए को 66 रनों से हराया, वैभव सूर्यवंशी रहे मैच के हीरो

भारत-ए ने ट्राई नेशन वनडे सीरीज के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका-ए को 66 रन से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया।

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भारत

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Siddharth Rai

Jun 21, 2026

Tri Nation A Series in Sri Lanka 2026

भारत-ए ने ट्राई-सीरीज का खिताब अपने नाम किया। (Photo - BCCCI/X)

Sri Lanka A vs India A, Final, Tri Nation A Series in Sri Lanka 2026: श्रीलंका-ए, इंडिया ए और अफ़ग़ानिस्तान-ए के बीच खेली गई ट्राई-सीरीज के फाइनल मुक़ाबला मेजबान श्रीलंका-ए और भारत-ए के बीच खेला गया। रंगिरि दांबुला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए इस मैच में युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के तूफानी अर्धशतक की बदौलत भारत-ए ने श्रीलंका-ए को 66 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। इस शानदार जीत के साथ भारत-ए ने ट्राई-सीरीज का खिताब अपने नाम कर लिया।

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Published on:

21 Jun 2026 06:12 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / SL-A vs IND-A: इंडिया-ए ने जीती ट्राई सीरीज, फ़ाइनल में श्रीलंका-ए को 66 रनों से हराया, वैभव सूर्यवंशी रहे मैच के हीरो

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