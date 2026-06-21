BAN vs AUS: वनडे सीरीज में हार के बाद ऑस्ट्रेलिया का पलट वार, टी20 में बांग्लादेश का 3-0 से किया सूपड़ा साफ

110 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने 11 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 112 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान मिशेल मार्श ने 28 गेंदों पर 4 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 60 रनों की पारी खेली। इसके अलावा, जोश इंग्लिस ने 17, कूपर कोनोली ने 15 रन बनाए। टिम डेविड 12 और मैट रेनशॉ 6 रन बनाकर नाबाद रहे। मिशेल मार्श प्लेयर ऑफ द मैच रहे, जबकि मैट रेनशॉ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।