ढाई साल से भी ज्यादा समय के बाद हुई जसप्रीत बुमराह की वनडे टीम में वापसी, आखिरी बार खेला था वर्ल्ड कप 2023 का फ़ाइनल मुक़ाबला

स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव को टीम में रखा गया है। वनडे सीरीज की शुरुआत 14 जुलाई से होगी। सीरीज का पहला मुकाबला एजबेस्टन में खेला जाएगा। वहीं, दूसरा मैच 16 जुलाई को होगा, जबकि सीरीज का आखिरी मुकाबला 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाना है। बीसीसीआई ने बताया है कि वरुण चक्रवर्ती आयरलैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। वरुण अपने पैर की इंजरी से अभी पूरी तरह से उबर नहीं सके हैं और इसी कारण वह इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि, वरुण इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में टीम का हिस्सा होंगे।