बिना फिटनेस टेस्ट के विराट कोहली को नहीं मिलेगी टीम में एंट्री! इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए हार्दिक ने भी शुरू की ट्रेनिंग

अफगानिस्तान सीरीज से बाहर रहे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के बारे में खबर यह है कि उन्होंने बीसीसीआई सीओई में फिर से ट्रेनिंग शुरू कर दी है। पांड्या फिलहाल हल्की ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन अगले दो दिनों में उनकी ट्रेनिंग को धीरे-धीरे कठोर बनाया जाएगा। उनकी मेडिकल रिपोर्ट सीओई मेडिकल टीम के जरिए बीसीसीआई को देगी। उसी आधार पर चयनकर्ता इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए हार्दिक के चयन पर फैसला करेंगे। चयनकर्ता चाहते हैं कि वनडे सीरीज के पहले हार्दिक पूरी तरह फिट हो जाएं। हार्दिक का फिट होना भारतीय टीम के लिए बेहद अहम होगा। वह गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही विभाग में संतुलन पैदा करते हैं।