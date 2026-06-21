India W vs South Africa W: आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में भारतीय महिला टीम का सामना आज 21 जून को साउथ अफ्रीकी टीम से होगा। सेमीफाइनल के लिहाज से दोनों ही टीमों के लिए ये मैच बहुत ही अहम है। इस मैच के लिए मैदान में उतरते ही भारतीय कप्‍तान हरमनप्रीत कौर एक ऐसा मुकाम हासिल कर लेंगी, जो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में आज तक कोई महिला या पुरुष खिलाड़ी नहीं पा सका है। जबकि दीप्ति शर्मा के पास भी दुनिया की नंबर-1 बल्‍लेबाज बनने का मौका होगा।