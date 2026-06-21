भारतीय गेंदबाज दीप्ति शर्मा और कप्तान हरमनप्रीत कौर। (फोटो सोर्स: IANS)
India W vs South Africa W: आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय महिला टीम का सामना आज 21 जून को साउथ अफ्रीकी टीम से होगा। सेमीफाइनल के लिहाज से दोनों ही टीमों के लिए ये मैच बहुत ही अहम है। इस मैच के लिए मैदान में उतरते ही भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर एक ऐसा मुकाम हासिल कर लेंगी, जो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में आज तक कोई महिला या पुरुष खिलाड़ी नहीं पा सका है। जबकि दीप्ति शर्मा के पास भी दुनिया की नंबर-1 बल्लेबाज बनने का मौका होगा।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर उतरते ही हरमनप्रीत कौर अपने करियर में सबसे ज्यादा 200 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन जाएंगी। ये इसलिए भी खास होगा, क्योंकि पुरुषों के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अब कोई ये मुकाम हासिल नहीं कर सका है।
इसके साथ ही वह इस मैच में एक और खास रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली हैं। यह उनका ऐसा 200 वां इंटरनेशनल मुकाबला होगा, जिसमें वह टीम की कमान संभालने जा रही हैं। उनसे पहले ये उपलब्धि शार्लेट एडवर्ड्स ही हासिल कर सकी हैं। इस तरह कौर 200 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कप्तानी करने वाली दूसरी महिला बनने वाली हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|देश
|मैच
|1
|हरमनप्रीत कौर
|भारत
|199
|2
|सूजी बेट्स
|न्यूजीलैंड
|183
|3
|डेनिएल वायट
|इंग्लैंड
|182
|4
|एलिस पेरी
|ऑस्ट्रेलिया
|176
साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय स्टार गेंदबाज दीप्ति शर्मा के पास महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रचने का मौका है। पिछले दो मैच में उन्होंने 6 विकेट लेकर झूलन गोस्वामी के महिला इंटरनेशनल (सभी फॉर्मेट को मिलाकर) मैचों में सबसे ज्यादा 355 विकेट लेने के रिकॉर्ड की बराबरी की थी, अगर वह प्रोटियाज टीम के खिलाफ एक सफलता हासिल कर लेती हैं तो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन जाएंगी।
|रैंक
|खिलाड़ी
|देश
|कुल विकेट
|1
|दीप्ति शर्मा
|भारत
|355
|1
|झूलन गोस्वामी
|भारत
|355
|3
|कैथरीन साइवर-ब्रंट
|इंग्लैंड
|335
|4
|एलिस पेरी
|ऑस्ट्रेलिया
|332
|5
|सोफी एक्लेस्टोन
|इंग्लैंड
|327
|6
|शबनीम इस्माइल
|दक्षिण अफ्रीका
|318
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