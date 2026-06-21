Vaibhav Suryavanshi शतक से चूके लेकिन ट्राई नेशन A सीरीज के फाइनल में लगा दी रिकॉर्ड्स की झड़ी

इस मुकाबले में सूर्यवंशी को दो जीवनदान भी मिले। उन्होंने सिर्फ 39 गेंदों में 100 रन की साझेदारी कर डाली। ट्राई-नेशन ए सीरीज में वैभव सूर्यवंशी का यह पांचवां मुकाबला था। पिछले चार मैचों में वह सिर्फ 117 रन बना पाए थे, जिसकी वजह से उनकी बल्लेबाजी पर सवाल उठने लगे थे। लेकिन फाइनल मुकाबले में उन्होंने ताबड़तोड़ 94 रन ठोककर आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया।