Fastest Fifty of List A Cricket: वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में अर्धशतक जड़ तोड़ा 21 साल पुराना रिकॉर्ड, 450 की स्ट्राइक रेट से बनाए रन

सूर्यवंशी इस सीरीज में अब तक बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे। श्रीलंका ए के खिलाफ वह 2 मैचों में 35 रन बना पाए थे, तो अफगानिस्ता ए के खिलाफ 2 मैचों में उनके बल्ले से 85 रन निकले थे। फाइनल से पहले उनकी बल्लेबाजी को लेकर काफी सवाल उठ रहे थे। क्योंकि इस सीरीज के मुकाबले में उन्हें कई जीवनदान मिले लेकिन उसका फायदा उठाने में सूर्यवंशी असफल हुए। लेकिन खिताबी मुकाबले में पहली गेंद से आक्रमण करना शुरू किया और इतिहास पलट दिया।