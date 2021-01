62 बरस के हुए कपिल देव, सचिन और विराट सहित खिलाड़ियों ने ऐसे दी बधाई

नई दिल्ली। वर्ष 1983 विश्व कप विजेता टीम के पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव (Kapil Dev) बुधवार को 62 वर्ष के हो गए। उनके जन्मदिन पर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) और विराट कोहली (Virat Kohli) समेत कई दिग्गजों ने बधाई दी है। सचिन ने ट्विटर पर लिखा, जन्मदिन मुबारक हो कपिल ***** (Kapil Paji) । पूर्व वर्ष आपका जीवन खुशियों और स्वास्थ्य से भरपूर हो।

9031 intl. runs 💪

687 intl. wickets ☝️

First player to take 200 ODI wickets 👌

Only player to pick over 400 wickets & score more than 5000 runs in Tests 👊



Wishing @therealkapildev - #TeamIndia's greatest all-rounder and 1983 World Cup-winning Captain - a very happy birthday 👏 pic.twitter.com/75lmx0gin2 — BCCI (@BCCI) January 6, 2021

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने लिखा, हैप्पी बर्थडे कपिल देव जी। आने वाला समय आपके और आपके परिवार के लिए खुशियों भरा हो। आगामी वर्ष अद्भुत और स्वस्थ वर्ष हो। पूर्व भारतीय आलराउंडर युवराज सिंह ने कहा, दिग्गज चैंपियन और महान ऑलराउंडर कपिल देव को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आपके ऊपर अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कृपा बनी रहे। जल्द ही आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। शुभकामनाएं।

Happy Birthday @therealkapildev 🎂. Wishing you happy times ahead for you and your family. Have a wonderful and a healthy year ahead. — Virat Kohli (@imVkohli) January 6, 2021

Happy birthday @therealkapildev paaji!

Wishing you a year full of happiness & health. pic.twitter.com/J86R25hb8g — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 6, 2021

वीवीएस लक्ष्मण ने कहा, एक ऐसे आदमी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, जिन्होंने कई लोगों को प्रेरित किया। आपको एक धन्य, स्वस्थ और फलदायी वर्ष की शुभकामनाएं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कपिल देव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है।

A very happy birthday to #KapilDev. I didn't think I would say this to one of the greatest cricketers of our time but wish you lots of happiness and golf! — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) January 6, 2021

Wishing @therealkapildev a very happy birthday 🥳 Pray for good health and happiness 😇😊 — Aakash Chopra (@cricketaakash) January 6, 2021

कपिल देव ने वर्ष 1983 में अपनी कप्तानी में भारत को पहली बार विश्व कप जिताया था। वह छह वर्षो तक टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। कपिल देव ने 1978 से 1994 तक भारत के लिए 131 टेस्ट और 225 वनडे मैच खेले हैं।