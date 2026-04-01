Sanju Samson Century: गरजा संजू सैमसन का बल्ला, DC के गेंदबाजों का किया बुरा हाल, मात्र इतनी गेंद पर ठोका शतक

Sanju Samson Century, Chennai Super Kings vs Delhi Capitals, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 18वां मुकाबला पांच बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच खेला जा रहा है। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) में खेले जा रहे इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने तूफानी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए आईपीएल 2026 का पहला शतक जड़ दिया।