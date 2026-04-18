पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा फेरबदल, PCB ने बदल दिया पूरा कोचिंग स्टाफ, सरफराज अहमद को मिली सबसे बड़ी जिम्मेदारी

Sarfaraz Ahmed named Test coach: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) लगातार बदलाव कर रहा है, लेकिन टीम के हालात नहीं सुधर रहे हैं। पीसीबी ने शनिवार को कोचिंग विभाग में एक और बदलाव की पुष्टि की है। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी विजेता सरफराज अहमद को शान मसूद की कप्तानी वाली टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। यह टीम अगले महीने बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। जब से जेसन गिलेस्पी ने टेस्ट कोच के पद से इस्तीफा दिया है, तब से आकिब जावेद और फिर अजहर महमूद टेस्ट सेटअप का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब पीसीबी ने बड़े पैमाने पर बदलाव करने का फैसला किया है।