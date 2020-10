सूर्यकुमार यादव को न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने दिया विदेशी टीम से खेलने का ऑफर

IPL 2020: आईपीएल ( IPL 2020 ) के 13वें सीजन का 48वां मुकाबला मुंबई इंडियंस ( MI ) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के बीच खेला जा रहा था। इस मैच को MI ने सूर्यकुमार यादव (SuryaKumar Yadav) की धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर 5 गेंद पहले ही अपने नाम कर लिया था।

IPL 2020: सूर्यकुमार के आगे फीकी पड़ी RCB की चमक, प्लेऑफ में पहुंची मुंबई

आरसीबी के खिलाफ सूर्यकुमार ने शानदार 79 रन बनाए । इस मैच में सूर्यकुमार की पारी ने कई क्रिकेटरों का दिल भी जीत लिया। उनकी धाकड़ बैटिंग देखकर न्यूजीलैंड पूर्व स्कॉट स्टायरिस ने एक मदेदार ट्वीट किया।

I wonder if Suryakumar Yadav fancies playing International cricket he might move overseas #CoughNZCough