माराडोना के बाद 'वर्ल्ड कप हीरो' पापा बाउबा का निधन, महज 42 वर्ष की उम्र में दुनिया छोड़ गया फुटबॉलर

नई दिल्ली। 25 नवंबर को महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना ( Diego Maradona) का आर्ट अटैक के चलते निधन हो गया था। अभी फुटबॉल जगत माराडोना (Diego Maradona) के निधन के खबर से उभर नहीं पाया था कि वर्ष 2020 वर्ल्ड के हीरो पापा बाउबा (Papa Bouba Diop dies) का रविवार देर रात 42 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। एक के बाद एक दो महान फुटबॉलर के यूं दुनिया छोड़कर चले जाने से फुटबॉल खिलाड़ी शोक लहर में डूबे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, सेनेगल (senegal) के दिग्गज फुटबॉलर पापा बाउबा (Papa Bouba Diop) लंबे समय से बीमार चले रहे थे। उनका निधन पेरिस में हुआ।

The Premier League is saddened to hear of the passing of former Fulham and Portsmouth midfielder Papa Bouba Diop



