सैल्यूट : कोरोना के खौफ के बावजूद घर में नहीं है यह क्रिकेटर, लोगों के बीच जाकर मदद कर रहा है

नई दिल्ली : ऐसे समय में जब हर कोई कोरोना वायरस (Coronavirus) के खतरों के बीच अपने-अपने घरों में बैठा है। वहीं पाकिस्तान के स्टार हरफनमौला (Shahid Afridi) लोगों के लिए मसीहा बने हुए हैं। वह खुद अपनी जान जोखिम में डालकर पाकिस्तान के विभिन्न इलाकों में जा रहे हैं और लोगों के बीच हैंड सैनिटाइजर और राशन बांट रहे हैं। इस कारण तमाम लोग उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं।

अपने फाउंडेशन के जरिये कर रहे हैं मदद

शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के उन चुनिंदा लोगों में से हैं, जो पहले से ही कोरोना को लेकर चेतावनी दे रहे थे। उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए 21 मार्च को भी एक वीडियो ट्वीट किया था। इस दौरान उनका फाउंडेशन लोगों में राशन बांटने के साथ-साथ सैनेटाइजर भी बांटने में लगा था। इस मुहिम में शाहिद आफरीदी खुद भी लग गए हैं। फाउंडेशन के साथ वह खुद लोगों के बीच जा रहे हैं।

On the second day of the @SAFoundationN Ration distribution drive, social workers tirelessly went from door to door handing out food supplies to the underprivileged people who’s livelihoods have been affected by #Covid19 pandemic.

Please continue your support & #DonateKaroNa pic.twitter.com/oDfTnr3bvg