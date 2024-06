T20 world cup 2024: सुपर 8 से पहले टीम मैनेजमेंट का चौंकाने वाला फैसला, भारत के ये दो स्टार खिलाड़ी लौटेंगे स्वदेश देश

20 जून – भारत vs अफगानिस्तान, रात 8 बजे22 जून – भारत vs बांग्लादेश, रात 8 बजे24 जून – भारत vs ऑस्ट्रेलिया, रात 8 बजे

भारत के पास बैकअप ओपनर के रूप में खब्बू बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल हैं। इसके अलावा संजू सैमसन भी सलामी बल्लेबाजी कर सकते हैं। ऐसे में गिल को रिलीज करना सही निर्णय है। वहीं भारत के पास जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या के रूप में चार तेज गेंदबाज हैं। अगर कोई चोटिल होता है तो खालील उनकी जगह ले सकते हैं। ऐसे में आवेश को भी टीम मैनेजमेंट ने रिलीज करने का फैसला किया है।