वैभव सूर्यवंशी के बाद विहान-अभिज्ञान का धमाका, यंग टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां

इस मुकाबले में जिंबॉब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही। आरोन जॉर्ज और वैभव सूर्यवंशी ने पारी की शुरुआत की और चार ओवर में ही 44 रन जोड़ लिए। पांचवें ओवर की पहली गेंद पर टीम इंडिया को पहला झटका लगा और आरोन जॉर्ज 16 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने अर्धशतक जड़ा। वह 30 गेंदों में चार छक्के और चार चौकों की मदद से 52 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान आयुष म्हात्रे का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और वह 19 गेंदों में सिर्फ 21 रन बनाकर आउट हो गए।