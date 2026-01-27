27 जनवरी 2026,

मंगलवार

क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी के बाद विहान-अभिज्ञान का धमाका, यंग टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां

IND U19 vs ZIM U19 Score and Updates: भारत की अंडर 19 टीम ने विहान मलहोत्रा की शतकीय पारी की बदौलत जिम्बाब्वे के सामने जीत के लिए 353 रन का लक्ष्य रखा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 27, 2026

U10 World Cup 2026

विहान मलहोत्रा शतक का जश्न मनाते हुए (फोटो- BCCI)

India U19 vs Zimbabwe U19 Score Update: अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के सुपर सिक्स के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने जिंबॉब्वे के सामने जीत के लिए 353 रन का लक्ष्य रखा है। इस मुकाबले में भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी और अभिज्ञान कुंडू ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं, जबकि विहान मल्होत्रा ने नाबाद शतक जड़ा। आखिरी ओवरों में सेलन पटेल ने 12 गेंदों में 30 रन बनाकर भारतीय टीम को 350 के पार पहुंचा दिया।

सूर्यवंशी ने जड़ा तूफानी अर्धशतक

इस मुकाबले में जिंबॉब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही। आरोन जॉर्ज और वैभव सूर्यवंशी ने पारी की शुरुआत की और चार ओवर में ही 44 रन जोड़ लिए। पांचवें ओवर की पहली गेंद पर टीम इंडिया को पहला झटका लगा और आरोन जॉर्ज 16 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने अर्धशतक जड़ा। वह 30 गेंदों में चार छक्के और चार चौकों की मदद से 52 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान आयुष म्हात्रे का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और वह 19 गेंदों में सिर्फ 21 रन बनाकर आउट हो गए।

हालांकि इसके बाद विहान मल्होत्रा और अभिज्ञान कुंडू के बीच शतकीय साझेदारी हुई। अभिज्ञान कुंडू 61 रन बनाकर आउट हुए। आखिर के ओवरों में सेलन पटेल ने 12 गेंदों में एक चौका और तीन छक्कों की मदद से 30 रन बनाए। दूसरी ओर विहान मल्होत्रा 109 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने अपनी पारी में सात चौके लगाए, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 352 रन बनाए।

1 फरवरी को पाक से मुकाबला

आपको बता दें कि सुपर सिक्स ग्रुप-2 में भारतीय टीम को इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और जिंबॉब्वे के साथ रखा गया है। हालांकि बांग्लादेश पहले ही बाहर हो चुकी है। ग्रुप में भले ही 6 टीमें हैं, लेकिन सभी टीमों को सिर्फ दो-दो मैच ही खेलने हैं। भारतीय टीम का अगला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 1 फरवरी को होगा। इस ग्रुप से सिर्फ दो टीमें ही सेमीफाइनल के लिए जगह बनाएंगी।

Updated on:

27 Jan 2026 06:30 pm

Published on:

27 Jan 2026 06:26 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / वैभव सूर्यवंशी के बाद विहान-अभिज्ञान का धमाका, यंग टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां

