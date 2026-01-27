‘टीम इंडिया के लिए मैं जरूरी नहीं’, स्टार बल्लेबाज ने वर्ल्डकप से पहले अपने बयान से मचाई सनसनी

केएल राहुल (फोटो- IANS)
KL Rahul on Retirement: टीम इंडिया के टेस्ट और वनडे टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक केएल राहुल ने अपने करियर को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद अगर भारतीय टीम में कोई सीनियर और सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैं, तो वह केएल राहुल हैं। लेकिन उन्होंने एक पॉडकास्ट में अपने रिटायरमेंट को लेकर ऐसा बयान दिया, जिसने सबको हैरान कर दिया। उनका मानना है कि भारतीय टीम के लिए क्रिकेट खेलने के अलावा भी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं।
केएल राहुल ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन के साथ एक इंटरव्यू में अपने करियर को लेकर बातचीत की और उसमें कहा कि उन्हें नहीं लगता कि रिटायरमेंट इतना मुश्किल होने वाला है। राहुल ने कहा कि अगर आप खुद के साथ ईमानदार हैं, तो वह समय आ ही जाएगा जब आप रिटायर होंगे। इसे इतना ज्यादा खींचने का कोई मतलब नहीं है। जाहिर सी बात है कि इसमें अभी भी कुछ समय है।
अपने करियर में कई बार चोटों से जूझने वाले पहलू के बारे में भी केएल राहुल ने बात की। उन्होंने कहा, "कई बार ऐसा हुआ है जब वह चोटिल हुए हैं और यही सबसे मुश्किल लड़ाई होती है, जिसका आपको सामना करना पड़ता है। क्योंकि यह वह दर्द नहीं होता, जो फिजियो या सर्जन आपको देते हैं, बल्कि यह मानसिक लड़ाई होती है, जहां आपका दिमाग हार मान सकता है। जब बार-बार आपके साथ ऐसा होने लगता है, तो आपका दिमाग कहता है कि अब बहुत हो गया।"
केएल राहुल ने आगे कहा कि रिटायरमेंट का फैसला लेना आसान हो जाएगा। जो तुम्हारे पास है, उसका आनंद लो और बस वही करो। यही सबसे मुश्किल लड़ाई है। इसलिए मैं खुद से कहता हूं कि मैं उतना जरूरी नहीं हूं। हमारे देश के लिए क्रिकेट चलता रहेगा, दुनिया में क्रिकेट चलता रहेगा। जिंदगी में और भी चीजें जरूरी हैं। मुझे लगता है कि यह सोच मेरे पास हमेशा से थी, लेकिन जब से मेरा बच्चा हुआ है, तब से जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया है। आपको बता दें कि केएल राहुल फिलहाल नेशनल ड्यूटी से मुक्त हैं और वह रणजी ट्रॉफी में हिस्सा ले रहे हैं, जहां वह गुरुवार से मोहाली में पंजाब के खिलाफ कर्नाटक के लिए मुकाबले में उतरेंगे।
