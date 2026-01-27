‘टीम इंडिया के लिए मैं जरूरी नहीं’, स्टार बल्लेबाज ने वर्ल्डकप से पहले अपने बयान से मचाई सनसनी

केएल राहुल ने आगे कहा कि रिटायरमेंट का फैसला लेना आसान हो जाएगा। जो तुम्हारे पास है, उसका आनंद लो और बस वही करो। यही सबसे मुश्किल लड़ाई है। इसलिए मैं खुद से कहता हूं कि मैं उतना जरूरी नहीं हूं। हमारे देश के लिए क्रिकेट चलता रहेगा, दुनिया में क्रिकेट चलता रहेगा। जिंदगी में और भी चीजें जरूरी हैं। मुझे लगता है कि यह सोच मेरे पास हमेशा से थी, लेकिन जब से मेरा बच्चा हुआ है, तब से जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया है। आपको बता दें कि केएल राहुल फिलहाल नेशनल ड्यूटी से मुक्त हैं और वह रणजी ट्रॉफी में हिस्सा ले रहे हैं, जहां वह गुरुवार से मोहाली में पंजाब के खिलाफ कर्नाटक के लिए मुकाबले में उतरेंगे।