27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

U19 वर्ल्डकप के सुपर 6 से न्यूजीलैंड-साउथ अफ्रीका समेत ये 5 टीमें बाहर, जानें सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया

U19 World Cup 2026: आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्डकप के सुपर 6 स्टेज में 12 टीमें शामिल हैं, जहां से सिर्फ 4 टीमें अगले दौर में पहुंचेगी। चलिए समझते हैं पूरा समीकरण।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 27, 2026

U19 World Cup 2026

अंडर 19 वर्ल्डकप 2026 (फोटो- Zimbabwe Cricket)

U19 World Cup 2026 Semifinal Scenario: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर सिक्स से पांच टीमें बाहर हो चुकी हैं और 7 टीमों के बीच सेमीफाइनल की रेस जारी है, जिसमें इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीमें सबसे आगे हैं। सुपर सिक्स ग्रुप-1 में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, जबकि अफगानिस्तान की टीम दूसरे स्थान पर है और श्रीलंका की टीम तीसरे स्थान पर है।

वहीं सुपर सिक्स ग्रुप-2 में इंग्लैंड की टीम पहले स्थान पर है, जबकि भारतीय टीम दूसरे स्थान पर है। हालांकि जिंबॉब्वे के खिलाफ मैच जीतते ही भारत पहले स्थान पर पहुंच जाएगी। पाकिस्तान की टीम भी इस ग्रुप से सेमीफाइनल की रेस में शामिल है, जबकि बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और जिंबॉब्वे की टीमें बाहर हो चुकी हैं।

सेमीफाइनल के लिए टीम इंडिया का समीकरण

चलिए जानते हैं कि भारतीय टीम कैसे सेमीफाइनल पहुंचेगी। दरअसल, भारतीय टीम ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बांग्लादेश, जिंबॉब्वे और न्यूजीलैंड को हराकर सुपर सिक्स में जगह बनाई थी और अपने ग्रुप में पहले स्थान पर रही थी। इसी वजह से वह अब ग्रुप C की दूसरी और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों से मुकाबला करेगी।

भारतीय टीम दोनों मैच जीतकर सीधे सेमीफाइनल में जगह बना सकती है। हालांकि वह सिर्फ जिंबॉब्वे को हराकर भी सेमीफाइनल का टिकट कंफर्म कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसका नेट रन रेट पाकिस्तान से बेहतर होना चाहिए। अब चलिए समझते हैं कि आखिर इस अंडर-19 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट कैसा है और कैसे सुपर सिक्स स्टेज से सेमीफाइनल में जगह बनाई जाती है।

क्या है U19 वर्ल्डकप का फॉर्मेट?

आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें चार ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप की टॉप तीन टीमें सुपर सिक्स स्टेज में पहुंची हैं। सुपर सिक्स स्टेज में ग्रुप A और D की टॉप तीन टीमों को एक ग्रुप में रखा गया है, जबकि ग्रुप B और C की टॉप तीन टीमों को दूसरे ग्रुप में रखा गया है।

हर टीम अपने साथ सुपर सिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीमों के खिलाफ हासिल किए गए पॉइंट्स, जीत और नेट रन रेट को आगे ले जाती है और फिर सुपर सिक्स स्टेज में अपने संबंधित ग्रुप के उस विरोधी के खिलाफ दो मैच खेलती है, जो अलग ग्रुप स्टेज पोजीशन पर रहा था।

मतलब अगर कोई टीम ग्रुप स्टेज में पहले स्थान पर रही थी, तो वह दूसरे ग्रुप की दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम के खिलाफ मैच खेलेगी। यानी A1 टीम सुपर सिक्स में सिर्फ D2 और D3 से खेलेगी। इसी तरह A2 टीम सिर्फ D1 और D3 से खेलेगी। सुपर सिक्स स्टेज में हर ग्रुप की टॉप दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी।

ये भी पढ़ें

T20 वर्ल्डकप में डेब्यू से पहले इटली का धमाका, वर्ल्ड रैंक की 12वीं टीम को दी शिकस्त
क्रिकेट
इटली क्रिकेट टीम

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

27 Jan 2026 07:27 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / U19 वर्ल्डकप के सुपर 6 से न्यूजीलैंड-साउथ अफ्रीका समेत ये 5 टीमें बाहर, जानें सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

वैभव सूर्यवंशी के बाद विहान-अभिज्ञान का धमाका, यंग टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां

U10 World Cup 2026
क्रिकेट

एक गलती और टी20 वर्ल्डकप 2026 में खेलने का टूट गया इस खिलाड़ी का सपना, भाई का हुआ सेलेक्शन

Scott currie
क्रिकेट

बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकालने के बाद ICC ने दिया एक और झटका, रिजेक्ट किया मीडिया एक्रिडिएशन

Bangladesh cricket team
क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप में डेब्यू से पहले इटली का धमाका, वर्ल्ड रैंक की 12वीं टीम को दी शिकस्त

इटली क्रिकेट टीम
क्रिकेट

‘टीम इंडिया के लिए मैं जरूरी नहीं’, स्टार बल्लेबाज ने वर्ल्डकप से पहले अपने बयान से मचाई सनसनी

KL Rahul
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.