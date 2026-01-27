U19 वर्ल्डकप के सुपर 6 से न्यूजीलैंड-साउथ अफ्रीका समेत ये 5 टीमें बाहर, जानें सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया

अंडर 19 वर्ल्डकप 2026 (फोटो- Zimbabwe Cricket)
U19 World Cup 2026 Semifinal Scenario: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर सिक्स से पांच टीमें बाहर हो चुकी हैं और 7 टीमों के बीच सेमीफाइनल की रेस जारी है, जिसमें इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीमें सबसे आगे हैं। सुपर सिक्स ग्रुप-1 में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, जबकि अफगानिस्तान की टीम दूसरे स्थान पर है और श्रीलंका की टीम तीसरे स्थान पर है।
वहीं सुपर सिक्स ग्रुप-2 में इंग्लैंड की टीम पहले स्थान पर है, जबकि भारतीय टीम दूसरे स्थान पर है। हालांकि जिंबॉब्वे के खिलाफ मैच जीतते ही भारत पहले स्थान पर पहुंच जाएगी। पाकिस्तान की टीम भी इस ग्रुप से सेमीफाइनल की रेस में शामिल है, जबकि बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और जिंबॉब्वे की टीमें बाहर हो चुकी हैं।
चलिए जानते हैं कि भारतीय टीम कैसे सेमीफाइनल पहुंचेगी। दरअसल, भारतीय टीम ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बांग्लादेश, जिंबॉब्वे और न्यूजीलैंड को हराकर सुपर सिक्स में जगह बनाई थी और अपने ग्रुप में पहले स्थान पर रही थी। इसी वजह से वह अब ग्रुप C की दूसरी और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों से मुकाबला करेगी।
भारतीय टीम दोनों मैच जीतकर सीधे सेमीफाइनल में जगह बना सकती है। हालांकि वह सिर्फ जिंबॉब्वे को हराकर भी सेमीफाइनल का टिकट कंफर्म कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसका नेट रन रेट पाकिस्तान से बेहतर होना चाहिए। अब चलिए समझते हैं कि आखिर इस अंडर-19 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट कैसा है और कैसे सुपर सिक्स स्टेज से सेमीफाइनल में जगह बनाई जाती है।
आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें चार ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप की टॉप तीन टीमें सुपर सिक्स स्टेज में पहुंची हैं। सुपर सिक्स स्टेज में ग्रुप A और D की टॉप तीन टीमों को एक ग्रुप में रखा गया है, जबकि ग्रुप B और C की टॉप तीन टीमों को दूसरे ग्रुप में रखा गया है।
हर टीम अपने साथ सुपर सिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीमों के खिलाफ हासिल किए गए पॉइंट्स, जीत और नेट रन रेट को आगे ले जाती है और फिर सुपर सिक्स स्टेज में अपने संबंधित ग्रुप के उस विरोधी के खिलाफ दो मैच खेलती है, जो अलग ग्रुप स्टेज पोजीशन पर रहा था।
मतलब अगर कोई टीम ग्रुप स्टेज में पहले स्थान पर रही थी, तो वह दूसरे ग्रुप की दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम के खिलाफ मैच खेलेगी। यानी A1 टीम सुपर सिक्स में सिर्फ D2 और D3 से खेलेगी। इसी तरह A2 टीम सिर्फ D1 और D3 से खेलेगी। सुपर सिक्स स्टेज में हर ग्रुप की टॉप दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी।
