U19 वर्ल्डकप के सुपर 6 से न्यूजीलैंड-साउथ अफ्रीका समेत ये 5 टीमें बाहर, जानें सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया

U19 World Cup 2026 Semifinal Scenario: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर सिक्स से पांच टीमें बाहर हो चुकी हैं और 7 टीमों के बीच सेमीफाइनल की रेस जारी है, जिसमें इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीमें सबसे आगे हैं। सुपर सिक्स ग्रुप-1 में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, जबकि अफगानिस्तान की टीम दूसरे स्थान पर है और श्रीलंका की टीम तीसरे स्थान पर है।