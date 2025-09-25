Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

शुभमन गिल लगातार फ्लॉप! फिर भी संजू सैमसन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे गंभीर, सोशल मीडिया पर भड़के फैंस

बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में तो जगह मिली, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उन्हें बल्लेबाजी का मौका ही नहीं दिया। टीम शीट में उन्हें नंबर 5 पर रखा गया था, लेकिन मैच के दौरान वे नंबर 7 तक नहीं दिखे।

भारत

Siddharth Rai

Sep 25, 2025

संजू सैमसन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे गंभीर (Photo - EspncricInfo)

Sanju Samson, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुक़ाबला गत चैम्पियन भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया। दुबई इंटर नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच को भले ही भारत ने आसानी से जीत लिया, लेकिन फैंस भारतीय टीम मैनेजमेंट से खुश नहीं है। इसकी बड़ी वजह विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के साथ हो रही 'नाइंसाफी' है। दरअसल शुभमन गिल के टीम में आने के बाद उन्हें मजबूरन मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करनी पड़ रही है। जबकि सैमसन का सलामी बल्लेबाजी के तौर पर रिकॉर्ड गिल के कहीं बेहतर है।

संजू सैमसन को बल्लेबाजी के लिए नहीं भेजा

बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में तो जगह मिली, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उन्हें बल्लेबाजी का मौका ही नहीं दिया। टीम शीट में उन्हें नंबर 5 पर रखा गया था, लेकिन मैच के दौरान वे नंबर 7 तक नहीं दिखे। यह देखकर फैंस सोशल मीडिया पर भड़क उठे। पूर्व कोच गौतम गंभीर पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शुभमन गिल की लगातार फ्लॉप पारी के बावजूद संजू के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट क्यों?

5 नंबर पर भी नहीं मिल रहा मौका

टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद संजू सैमसन ने ओपनिंग में शानदार प्रदर्शन किया है। बतौर समाली बल्लेबाज सैमसन ने एक साल में तीन शतक जड़े हैं, लेकिन शुभमन गिल की टीम में वापसी ने उनका ओपनिंग स्लॉट छीन लिया। फिर भी, मैनेजमेंट ने उन्हें मिडल ऑर्डर में फिट करने का वादा किया। बांग्लादेश के खिलाफ मैच से एक दिन पहले असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशे ने कहा था कि टीम संजू को नंबर 5 पर बैक कर रही है। लेकिन मैच में ऐसा कुछ नहीं हुआ।

शिवम दुबे को नंबर 3 पर भेजा गया

बल्लेबाजी क्रम में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। शिवम दुबे को नंबर 3 पर भेजा गया, कप्तान सूर्यकुमार यादव नंबर 4 पर, हार्दिक पांड्या नंबर 5 पर, तिलक वर्मा नंबर 6 पर और अक्षर पटेल नंबर 7 पर। संजू सैमसन नंबर 8 पर धकेल दिए गए, और अंत में उन्हें बल्लेबाजी का मौका ही नहीं मिला। भारत ने 20 ओवर में छह विकेट खोकर 168 का स्कोर बनाया, जिसमें अभिषेक शर्मा की 75 रनों की पारी मुख्य रही, लेकिन मिडल ऑर्डर फेल रहा। गेंदबाजों ने 41 रनों से जीत दिलाई, लेकिन संजू के साथ टीम मैनेजमेंट का यह वयवहार फैंस को चुभ गया। फैंस का कहना है कि संजू को स्पेशलिस्ट फिनिशर के रूप में इस्तेमाल करने की बजाय विकेटकीपिंग तक सीमित कर दिया गया है।

संजू सैमसन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे गंभीर

एक यूजर ने लिखा, "बांग्लादेश के खिलाफ ताबड़तोड़ शतक जड़ने वाले संजू को इस मैच में बल्लेबाजी ही नहीं मिली। उनके 10 साल के करियर में उनके साथ हमेशा ऐसा ही होता रहा है। शर्मनाक!" एक अन्य यूजर ने लिखा, "युवराज सिंह और गारकर अपने चहते खिलाड़ियों को टीम में सेट कर रहे हैं और वही खिलाड़ी टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। चाहे वे फ्लॉप ही क्यों न हो।"

बतौर सलामी बल्लेबाज गिल अब भी फ्लॉप

एशिया कप 2025 में शुभमन गिल के प्रदर्शन पर नज़र डालें तो वे ओपनिंग में अबतक कुछ खास नहीं कर पाये हैं। पांच मैचों में उन्होंने सिर्फ 27.75 के औसत से 111 रन बनाए हैं। कुछ मैचों में उन्हें स्टार्ट मिला है, लेकिन वे उसे बड़ी पारी में तब्दील करने में असफल रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Sept 2025 11:36 am

Hindi News / Sports / Cricket News / शुभमन गिल लगातार फ्लॉप! फिर भी संजू सैमसन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे गंभीर, सोशल मीडिया पर भड़के फैंस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.