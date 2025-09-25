शुभमन गिल लगातार फ्लॉप! फिर भी संजू सैमसन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे गंभीर, सोशल मीडिया पर भड़के फैंस

Sanju Samson, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुक़ाबला गत चैम्पियन भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया। दुबई इंटर नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच को भले ही भारत ने आसानी से जीत लिया, लेकिन फैंस भारतीय टीम मैनेजमेंट से खुश नहीं है। इसकी बड़ी वजह विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के साथ हो रही 'नाइंसाफी' है। दरअसल शुभमन गिल के टीम में आने के बाद उन्हें मजबूरन मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करनी पड़ रही है। जबकि सैमसन का सलामी बल्लेबाजी के तौर पर रिकॉर्ड गिल के कहीं बेहतर है।
बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में तो जगह मिली, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उन्हें बल्लेबाजी का मौका ही नहीं दिया। टीम शीट में उन्हें नंबर 5 पर रखा गया था, लेकिन मैच के दौरान वे नंबर 7 तक नहीं दिखे। यह देखकर फैंस सोशल मीडिया पर भड़क उठे। पूर्व कोच गौतम गंभीर पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शुभमन गिल की लगातार फ्लॉप पारी के बावजूद संजू के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट क्यों?
टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद संजू सैमसन ने ओपनिंग में शानदार प्रदर्शन किया है। बतौर समाली बल्लेबाज सैमसन ने एक साल में तीन शतक जड़े हैं, लेकिन शुभमन गिल की टीम में वापसी ने उनका ओपनिंग स्लॉट छीन लिया। फिर भी, मैनेजमेंट ने उन्हें मिडल ऑर्डर में फिट करने का वादा किया। बांग्लादेश के खिलाफ मैच से एक दिन पहले असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशे ने कहा था कि टीम संजू को नंबर 5 पर बैक कर रही है। लेकिन मैच में ऐसा कुछ नहीं हुआ।
बल्लेबाजी क्रम में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। शिवम दुबे को नंबर 3 पर भेजा गया, कप्तान सूर्यकुमार यादव नंबर 4 पर, हार्दिक पांड्या नंबर 5 पर, तिलक वर्मा नंबर 6 पर और अक्षर पटेल नंबर 7 पर। संजू सैमसन नंबर 8 पर धकेल दिए गए, और अंत में उन्हें बल्लेबाजी का मौका ही नहीं मिला। भारत ने 20 ओवर में छह विकेट खोकर 168 का स्कोर बनाया, जिसमें अभिषेक शर्मा की 75 रनों की पारी मुख्य रही, लेकिन मिडल ऑर्डर फेल रहा। गेंदबाजों ने 41 रनों से जीत दिलाई, लेकिन संजू के साथ टीम मैनेजमेंट का यह वयवहार फैंस को चुभ गया। फैंस का कहना है कि संजू को स्पेशलिस्ट फिनिशर के रूप में इस्तेमाल करने की बजाय विकेटकीपिंग तक सीमित कर दिया गया है।
एक यूजर ने लिखा, "बांग्लादेश के खिलाफ ताबड़तोड़ शतक जड़ने वाले संजू को इस मैच में बल्लेबाजी ही नहीं मिली। उनके 10 साल के करियर में उनके साथ हमेशा ऐसा ही होता रहा है। शर्मनाक!" एक अन्य यूजर ने लिखा, "युवराज सिंह और गारकर अपने चहते खिलाड़ियों को टीम में सेट कर रहे हैं और वही खिलाड़ी टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। चाहे वे फ्लॉप ही क्यों न हो।"
एशिया कप 2025 में शुभमन गिल के प्रदर्शन पर नज़र डालें तो वे ओपनिंग में अबतक कुछ खास नहीं कर पाये हैं। पांच मैचों में उन्होंने सिर्फ 27.75 के औसत से 111 रन बनाए हैं। कुछ मैचों में उन्हें स्टार्ट मिला है, लेकिन वे उसे बड़ी पारी में तब्दील करने में असफल रहे हैं।