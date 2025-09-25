शुभमन गिल लगातार फ्लॉप! फिर भी संजू सैमसन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे गंभीर, सोशल मीडिया पर भड़के फैंस

बल्लेबाजी क्रम में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। शिवम दुबे को नंबर 3 पर भेजा गया, कप्तान सूर्यकुमार यादव नंबर 4 पर, हार्दिक पांड्या नंबर 5 पर, तिलक वर्मा नंबर 6 पर और अक्षर पटेल नंबर 7 पर। संजू सैमसन नंबर 8 पर धकेल दिए गए, और अंत में उन्हें बल्लेबाजी का मौका ही नहीं मिला। भारत ने 20 ओवर में छह विकेट खोकर 168 का स्कोर बनाया, जिसमें अभिषेक शर्मा की 75 रनों की पारी मुख्य रही, लेकिन मिडल ऑर्डर फेल रहा। गेंदबाजों ने 41 रनों से जीत दिलाई, लेकिन संजू के साथ टीम मैनेजमेंट का यह वयवहार फैंस को चुभ गया। फैंस का कहना है कि संजू को स्पेशलिस्ट फिनिशर के रूप में इस्तेमाल करने की बजाय विकेटकीपिंग तक सीमित कर दिया गया है।