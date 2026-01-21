2 साल बाद जैक क्रॉली खेलेंगे वनडे मैच, इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे के लिए घोषित की प्लेइंग 11

विकेट का जश्न मनाते हुए आदिल रशीद (फोटो- IANS)
Sri Lanka vs England 1st ODI: श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है। सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लैंड की इस प्लेइंग इलेवन में सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली का नाम शामिल है। आपको बता दें कि क्रॉली बेन डकेट के साथ पारी की शुरुआत करेंगे। 27 साल के जैक क्रॉली को करीब दो साल बाद वनडे टीम में मौका मिला है।
क्रॉली ने अपना आखिरी वनडे मुकाबला 9 दिसंबर 2023 को खेला था, जहां वह खाता भी नहीं खोल सके थे। हालांकि उनका वनडे करियर अब तक ज्यादा लंबा नहीं रहा है। उन्होंने अब तक 8 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 2 अर्धशतक की मदद से 199 रन बनाए हैं। वनडे क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 58 रन रहा है।
तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए जो रूट, चौथे नंबर पर जैकब बेथेल और पांचवें नंबर पर कप्तान हैरी ब्रूक आएंगे। इसके बाद जोस बटलर और विल जैक्स आएंगे। टीम में ऑलराउंडर सैम करन को भी जगह दी गई है, जो इन दिनों लीग क्रिकेट में गेंद और बल्ले से दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तेज गेंदबाज जेमी ओवरटन के अलावा स्पिनर लियम डॉसन और आदिल राशिद को प्लेइंग इलेवन में जगह दी गई है। आदिल राशिद और लियम डॉसन स्पिनरों के अनुकूल मानी जाने वाली पिच पर इंग्लैंड के लिए कमाल कर सकते हैं।
सीरीज शुरू होने से ठीक एक दिन पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने चरिथ असलांका की कप्तानी में 17 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। टी20 विश्व कप 2026 में कप्तानी गंवाने वाले असलांका को वनडे टीम की कप्तानी सौंपी गई है।
जैक क्रॉली, बेन डकेट, जो रूट, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), विल जैक्स, सैम करन, जेमी ओवरटन, लियम डॉसन, आदिल राशिद।
चरिथ असलांका (कप्तान), पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, पवन रथनायके, धनंजय डी सिल्वा, जेनिथ लियानागे, कामिंडू मेंडिस, डुनिथ वेल्लालेज, वानिंदू हसरंगा, जेफरी वेंडरसे, महेश तीक्षणा, मिलन रथनायके, असिथा फर्नांडो, प्रमोद मदुशन और ईशान मलिंगा।
