क्रिकेट

पलाश मुच्छल से शादी कैंसिल होने के बाद स्मृति मंधाना ने शेयर किया वीडियो, कही यह बात…

स्मृति मंधाना ने दो दिन पहले ही पलाश मुच्छल से शादी कैंसिल करने की घोषणा की है। इसके बाद अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है।

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 09, 2025

Smriti Mandhana

Smriti Mandhana (Photo - Smriti's Instagram)

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने दो दिन पहले ही पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) के साथ शादी कैंसिल करने की घोषणा की है। पलाश की एक लड़की के साथ प्राइवेट चैट लीक होने के बाद दोनों ने अपनी शादी को टाल दिया था और तभी इस बात की अटकलें लगाई जा रही थीं कि दोनों की शादी कैंसिल हो सकती है और दो दिन पहले स्मृति ने इन अटकलों पर मुहर लगाते हुए इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए पलाश के साथ शादी कैंसिल करने की बात साफ कर दी। शादी कैंसिल होने के बाद अब स्मृति ने एक वीडियो शेयर किया है।

वीडियो में कही यह बात

पलाश से शादी कैंसिल होने के बाद स्मृति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Instagram) पर पहला वीडियो शेयर किया है। उनका यह वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया है। यह वीडियो एक प्रमोशनल पोस्ट है, जो उन्होंने स्मार्टफोन OnePlus 15R को प्रमोट करने के लिए किया है। उन्होंने इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा, "मेरे लिए शांति का मतलब चुप रहना नहीं है - यह कंट्रोल है।"

वीडियो में स्मृति कह रही हैं, "लोग कहते हैं कि शांति हंगामे को नहीं संभाल सकती, लेकिन मैंने शोर में सांस लेना सीख लिया ताकि मेरी शांति बोल सके और मेरा विश्वास काम कर सके। फॉर्म्स अस्थिर होती हैं। दुनिया लाउड हो गई है। फिर भी मैंने घबराहट के बजाय स्पष्टता को चुना। लंबे समय तक रहने वाली हार को सहन किया। मैं इसे स्वीकार करती हूं। मैंने कहा कि किसी चीज़ की ओनरशिप जानना टाइटल नहीं है। यह एक मानसिकता है। पहले साल ने सिखाया दूसरे साल ने जवाब लिखे। हम लड़खड़ाए, सीखे, फिर एक साथ वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई। उसके बाद हमारे लिए चीयर्स और ज़्यादा लाउड हो गईं। मैं यहां किसी और की तुलना करने के लिए नहीं हूं। मैं यहां अपने तरीके से खेल खत्म करने के लिए हूं। क्योंकि पावर की कोई वॉल्यूम नहीं है। पावर वो है जब आप मुश्किल परिस्थिति में भी शांत रह सकते हैं। पावर यह जानना है कि आप कौन हैं। मैं स्मृति मंधाना हूं। मेरे लिए पावर का मतलब है संयम। पावर शुरू, लिमिट्स बंद।"

