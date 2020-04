स्मृति मंधाना के क्रश हैं बॉलीवुड सुपरस्टार हृतिश रोशन, 10 साल की उम्र से हैं दीवानी

नई दिल्ली : कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लगा हुआ है। इस कारण आम आदमी के साथ सेलिब्रिटी और खिलाड़ी भी अपने-अपने घरों में वक्त बिता रहे हैं। इस बीच खिलाड़ी अपने प्रशंसकों से सोशल मीडिया के जरिये रू-ब-रू अलग-अलग तरीके से हो रहे हैं। इसी में एक महिला क्रिकेट टीम की स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) हैं। वह इन सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों के सवालों का जवाब दे रही हैं और इस सवाल-जवाब के सत्र में आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। एक प्रशंसक ने जब उनके क्रश के बारे में पूछा तो उन्होंने बॉलीवुड स्टार हृतिक रोशन का नाम लिया। उन्होंने बताया कि वह बचपन से इनकी दीवानी हैं।

10 साल की उम्र से हूं हृतिक की प्रशंसक

स्मृति मंधाना हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुए टी-20 महिला विश्व कप में भारतीय टीम की सदस्य थीं। बता दें कि इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम पहली बार फाइनल में पहुंची थी। हालांकि मंधाना इस विश्व कप में अच्छे फॉर्म में नहीं दिखीं। एक इंटरएक्टिव सत्र के दौरान जब एक प्रशंसक ने उनसे पूछा कि आपका क्रश कौन है तो मुंबई में पैदा हुई मंधाना ने बिना झिझके कहा- हृतिक रोशन। उन्होंने यह भी बताया कि वह जब 10 साल की थीं, तब से वह हृतिक उनके क्रश हैं।

Since my childhood @iHrithik 😍😍 https://t.co/XROWazvqNr

कुछ और मजेदार जवाब दिए

मंधाना से जब एक प्रशंसक ने यह पूछा कि आप सिंगल हैं या नहीं तो इसका बेहद गोलमोल जवाब मंधाना ने दिया। स्मृति ने कहा कि उन्हें खुद नहीं मालूम। एक यूजर ने जब यह पूछा कि वह अपने लाइफ पार्टनर में क्या खूबियां देखना चाहेंगी तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पहला तो यह कि उसे उनसे प्यार करना होगा और दूसरा यह कि उसे पहले का पालन करना होगा।

Number 1-He should love me

Number 2-He should follow criteria number one 👆🏼😜 https://t.co/OCRKESUqif