दिल्ली के पॉल्यूशन से हुआ बांग्लादेशी टीम का सामना, मैदान पर मास्क पहन कर उतरे खिलाड़ी

नई दिल्ली। बांग्लादेश क्रिकेट टीम भारत दौरे पर आ गई है और शुक्रवार को टीम के खिलाड़ी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए उतरे, लेकिन खिलाड़ियों को पॉल्यूशन की समस्या से जूझना ही पड़ गया। दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर खतरनाक स्थिति को भी पार कर गया है। शुक्रवार तड़के जब बांग्लादेशी खिलाड़ी मैदान पर उतरे तो कुछ खिलाड़ियों के चेहरों पर मास्क नजर आए, जिससे साफ है कि दिल्ली की हवा खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचा रही है।

दिल्ली में खतरनाक स्तर पर है वायु प्रदूषण

शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 के पार चला गया। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में पीएम 2.5 का स्तर 500 तो पीएम 10 का स्तर भी 500 पर आ गया है। यह लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद खतरनाक है। भारत और बांग्लादेश के बीच दिल्ली में पहला टी20 मैच 3 नवंबर को खेला जाना है। पॉल्यूशन की वजह से मैच को रद्द किए जाने की मांग भी बीच में उठ रही थी, लेकिन गुरुवार को बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने ये साफ कर दिया कि मैच को कराने की हर संभव कोशिश की जाएगी।

