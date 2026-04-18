CSK vs SRH: धोनी और कमिंस की होगी वापसी? चेन्नई ने हैदराबाद से जीते हैं दोगुने मैच, ऐसी होगी पिच, मौसम और प्लेइंग 11

एमएस धोनी और पैट कमिंस (Photo - IANS)
Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings,IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में शनिवार की शाम को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच एक जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। चेन्नई की टीम अभी फॉर्म में लौट चुकी है। अपने घर में दिल्ली और कोलकाता को लगातार हराने के बाद, पांच बार की चैंपियन CSK अब हैदराबाद में जीत के इरादे से आई है। दोनों टीमों के लिए यह सीजन अब तक मिला-जुला रहा है। CSK और SRH दोनों ने ही अब तक अपने 5 मैचों में से 2-2 मैच जीते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि चेन्नई अपने पिछले दो मैच लगातार जीतकर यहां आई है, जबकि हैदराबाद ने दो हार के बाद अपनी पिछली जीत दर्ज की है।
फैंस के लिए एक बड़ी खबर यह है कि दिग्गज एमएस धोनी टीम के साथ हैदराबाद तो पहुंचे हैं, लेकिन शनिवार के मैच में उनके खेलने की उम्मीद काफी कम है। दूसरी तरफ, SRH के कप्तान पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया में फिटनेस टेस्ट तो पास कर लिया है, लेकिन वो अभी तक भारत में अपनी टीम के साथ नहीं जुड़े हैं, इसलिए वो भी इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे।
अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो CSK का पलड़ा SRH पर बहुत भारी नजर आता है। चेन्नई ने हैदराबाद के मुकाबले लगभग डबल मैच जीते हैं। लेकिन पॉइंट्स टेबल की कहानी कुछ और ही कह रही है। जहां हैदराबाद 5वें स्थान पर मजबूती से टिकी है, वहीं चेन्नई 8वें स्थान पर संघर्ष कर रही है। यह बड़ा अंतर आज के मैच को और भी दिलचस्प बनाता है।
हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में इस सीजन में अब तक दो मैच हुए हैं, जिनमें से एक में SRH को जीत मिली है। पिछला मैच यहां काफी हाई-स्कोरिंग रहा था, जहां SRH ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 216 रन बनाए थे और फिर उन्हें 159 पर ही समेट दिया था। यानी यहां रनों की बरसात भी हो सकती है और स्पिनर्स को भी मदद मिल सकती है।
हैदराबाद में शनिवार की शाम को मौसम थोड़ा बादलों भरा रहने वाला है। मगर यहां बारिश से मैच में कोई रुकावट नहीं आएगी। शाम के वक्त तापमान करीब 34°C के आसपास रहेगा और उमस (Humidity) 23% तक रहने की उम्मीद है। वहीं, मैदान पर करीब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की हवा चलेगी, जिससे खिलाड़ियों को थोड़ी राहत मिल सकती है।
Sunrisers Hyderabad (SRH): अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (कप्तान और विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोरा, अनिकेत वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, ईशान मलिंगा। इम्पैक्ट प्लेयर: स्मरन रविचंद्रन, साकिब हुसैन, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी, हर्षल पटेल।
Chennai Super Kings (CSK): संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, खलील अहमद। इम्पैक्ट प्लेयर: मैथ्यू शॉर्ट, अकील होसेन, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, मैट हेनरी।
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