CSK vs SRH: धोनी और कमिंस की होगी वापसी? चेन्नई ने हैदराबाद से जीते हैं दोगुने मैच, ऐसी होगी पिच, मौसम और प्लेइंग 11

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings,IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में शनिवार की शाम को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच एक जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। चेन्नई की टीम अभी फॉर्म में लौट चुकी है। अपने घर में दिल्ली और कोलकाता को लगातार हराने के बाद, पांच बार की चैंपियन CSK अब हैदराबाद में जीत के इरादे से आई है। दोनों टीमों के लिए यह सीजन अब तक मिला-जुला रहा है। CSK और SRH दोनों ने ही अब तक अपने 5 मैचों में से 2-2 मैच जीते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि चेन्नई अपने पिछले दो मैच लगातार जीतकर यहां आई है, जबकि हैदराबाद ने दो हार के बाद अपनी पिछली जीत दर्ज की है।