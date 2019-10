सेना की 30 गाड़ियों के साथ स्टेडियम पहुंचा था श्रीलंका टीम का काफिला, पीएम की सुरक्षा भी हुई फेल

कराची। पाकिस्तान के कराची में सोमवार को 4 साल के बाद पहला इंटरनेशनल मैच खेला गया। वहीं श्रीलंका की टीम 10 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीं पर थी। कराची के नेशनल स्टेडियम में 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे खेला गया। इस मैच से पहले श्रीलंकाई टीम पर आतंकी हमले का खतरा था, लेकिन पाकिस्तान ने खिलाड़ियों को ऐसा सिक्योरिटी मुहैया कराई कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी फेल हो गई।

बुलेटप्रूफ गाड़ियों के साथ स्टेडियम पहुंची थी श्रीलंकाई टीम

आपको बता दें कि इस मैच से पहले श्रीलंका टीम पर आतंकी हमले का खतरा था, जिसे ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान में खिलाड़ियों को टाइट सिक्योरिटी मुहैया कराई गई। होटल से लेकर स्टेडियम तक श्रीलंकाई टीम को ऐसी सुरक्षा मिली कि मानो पीएम का काफिला निकल रहा हो। टीम के साथ आर्मी की 34 गाड़ियां चल रही थीं, जिसमें कई गाड़ियां बुलटेप्रूफ थीं। इसके अलावा उन रास्तों पर ट्रैफिक को भी रोक दिया गया था, जहां से टीम को गुजरना था। इस काफिले में सभी सुरक्षाबल भारी-भारी हथियारों के साथ लैस थे। श्रीलंका टीम के होटल जाते समय की वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।

This was how Pakistan provided security to our cricketers. These photoss are heartwhelming. Thank you #Pakistan for this gesture and supporting us during our difficult times. #PakvsSL #Cricket pic.twitter.com/vIWwdMDW6B