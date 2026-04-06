6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘संजू को नई टीम में ढलने में समय लग रहा है’, CSK कोच ने सैमसन के खराब फॉर्म पर दिया बड़ा बयान!

Stephen Fleming on Sanju Samson: IPL 2026 में संजू सैमसन के खराब फॉर्म पर बोले CSK कोच स्टीफन फ्लेमिंग। जानें क्यों राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई आए संजू अब तक नहीं बना पाए हैं रन।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Apr 06, 2026

Keywords: Sanju Samson CSK Form, Stephen Fleming on Sanju Samson, IPL 2026 News Hindi, CSK vs RCB Match Highlights, Ayush Mhatre IPL Performance.

आरसीबी बनाम सीएसके मुकाबले में संजू सैमसन आउट होकर जाते हुए (Photo - IANS)

Stephen Fleming on Sanju Samson: IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की गाड़ी पटरी से उतरी हुई नजर आ रही है। टीम को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा और इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने उन्हें 43 रनों से मात दी। लेकिन हार से ज्यादा चर्चा इस बात की है कि वर्ल्ड कप का हीरो, संजू सैमसन, इस सीजन में रनों के लिए क्यों तरस रहा है? संजू ने अब तक तीन मैचों में सिर्फ 6, 7 और 9 रन बनाए हैं। फैंस और आलोचक सवाल उठा रहे हैं, लेकिन CSK के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग संजू के बचाव में ढाल बनकर खड़े हो गए हैं।

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्लेमिंग ने संजू के फ्लॉप होने की असली वजह बताई। उन्होंने कहा, 'जब आप राजस्थान रॉयल्स जैसी किसी फ्रेंचाइजी के लिए इतने लंबे समय तक खेले हों, तो अचानक एक नई टीम के माहौल में ढलने में वक्त लगता है। भले ही संजू यहां सहज महसूस कर रहे हों, लेकिन पुरानी टीम के साथ अपनेपन की भावना अभी भी कहीं न कहीं जुड़ी होती है। वह इस नई प्रक्रिया (Transition) से गुजर रहे हैं।' फ्लेमिंग का मानना है कि संजू टीम में बहुत अच्छे से घुल-मिल गए हैं और वो खुद रन बनाने के लिए बेताब हैं। टीम में 5-6 बड़े बदलाव हुए हैं, इसलिए आपसी तालमेल बैठने में थोड़ा समय तो लगेगा ही।

'वर्ल्ड कप वाला संजू आना अभी बाकी है'

कोच ने संजू के टैलेंट पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि हमने वर्ल्ड कप में देखा है कि जब वह लय में आ जाते हैं, तो कितने खतरनाक साबित होते हैं। फ्लेमिंग ने साफ किया कि संजू को येलो जर्सी में ढलने के लिए टीम की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। वह एक सीनियर खिलाड़ी हैं और जल्द ही टीम के लिए बड़ा योगदान देंगे।

युवाओं और आयुष म्हात्रे पर भी बोले कोच

सिर्फ संजू ही नहीं, फ्लेमिंग ने युवा खिलाड़ी आयुष म्हात्रे का भी बचाव किया। आयुष ने पंजाब के खिलाफ अर्धशतक जड़ा था, लेकिन बेंगलुरु के खिलाफ सिर्फ 1 रन पर आउट हो गए। फ्लेमिंग ने कहा कि युवाओं के साथ धैर्य रखना जरूरी है। हमारे पास माइक हसी जैसे बेहतरीन बल्लेबाजी कोच हैं, जो इन लड़कों के कौशल (Skill) को निखारने पर काम कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

06 Apr 2026 05:34 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘संजू को नई टीम में ढलने में समय लग रहा है’, CSK कोच ने सैमसन के खराब फॉर्म पर दिया बड़ा बयान!

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

‘मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज के लिए टीम का दरवाजा खुला रहेगा’, SRH के खिलाफ प्रदर्शन के बाद दिग्गज का बयान

Mohammed Shami
क्रिकेट

पहले लगा 2 करोड़ का जुर्माना, अब बीच PSL से हुए बाहर, नसीम शाह का साथ नहीं छोड़ रहा बुरा समय

Pakistani Cricketer Agent Banned
क्रिकेट

रनआउट को लेकर मचा बवाल, दर्शक ने मार दिया 2 अंपायर्स को चाकू, एक की मौत, जानें पूरा मामला

run out in cricket match
क्रिकेट

IPL 2026 में नहीं खुला खाता पर ICC अवॉर्ड की रेस में सबसे आगे! संजू और बुमराह ने पूरी दुनिया को चौंकाया

ICC Player of the Month March 2026, Sanju Samson ICC Award, Jasprit Bumrah Best Bowling, IPL 2026 News, T20 World Cup 2026 Heroes, Cricket News Hindi.
क्रिकेट

CSK की हार के बाद जेमी ओवरटन ने डगआउट में मचाया बवाल, गुस्से में फेंका हेलमेट, वायरल हुई वीडियो

Jamie Overton
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.