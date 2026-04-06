‘संजू को नई टीम में ढलने में समय लग रहा है’, CSK कोच ने सैमसन के खराब फॉर्म पर दिया बड़ा बयान!

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्लेमिंग ने संजू के फ्लॉप होने की असली वजह बताई। उन्होंने कहा, 'जब आप राजस्थान रॉयल्स जैसी किसी फ्रेंचाइजी के लिए इतने लंबे समय तक खेले हों, तो अचानक एक नई टीम के माहौल में ढलने में वक्त लगता है। भले ही संजू यहां सहज महसूस कर रहे हों, लेकिन पुरानी टीम के साथ अपनेपन की भावना अभी भी कहीं न कहीं जुड़ी होती है। वह इस नई प्रक्रिया (Transition) से गुजर रहे हैं।' फ्लेमिंग का मानना है कि संजू टीम में बहुत अच्छे से घुल-मिल गए हैं और वो खुद रन बनाने के लिए बेताब हैं। टीम में 5-6 बड़े बदलाव हुए हैं, इसलिए आपसी तालमेल बैठने में थोड़ा समय तो लगेगा ही।