‘वह हर मैच में रन नहीं बनाएगा’, जानें CSK के कोच ने संजू सैमसन को लेकर क्यों कही ये बड़ी बात!

लगातार दो मैचों में फ्लॉप होने के बाद जब सैमसन की बैटिंग पर सवाल उठे, तो कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने संजू का खुलकर समर्थन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्लेमिंग ने कहा, 'वह हर बार रन नहीं बनाएगा। यह टी20 क्रिकेट है और आज बस वो एक ही गेंद को किनारे के लगा पाए है। वह अच्छी फॉर्म में हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जब संजू अपनी लय में होते हैं, तो वह अकेले दम पर मैच जिताने का जज्बा रखते हैं। इसलिए, सिर्फ दो पारियों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है।'