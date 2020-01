स्टीव स्मिथ ने 39 गेंद खेलने के बाद बनाया पहला रन, दर्शकों ने खड़े होकर बजाई तालियां

सिडनी। न्यूजीलैंड ( New Zealand ) के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ( Australia ) की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट खोकर 283 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में अभी तक मार्नस लाबुशाने ( Marnus Labuschagne ) ने ही शतक लगाया है, 130 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर हैं। हालांकि मैच के दौरान एक मौका ऐसा भी आया, जब स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने स्टीव स्मिथ ( Steve Smith ) का तालियां बजाकर अभिवादन किया। इस तरह का अभिवादन अक्सर बल्लेबाज का तब होता है, जब वो शतक पूरा करता है, लेकिन स्मिथ ने तो सिर्फ 63 रन की ही पारी खेली।

39 गेंद खेलने के बाद बनाया पहला रन

दरअसल, स्टीव स्मिथ के लिए ये तालियां उस वक्त बजी, जब उन्होंने अपना खाता खोला। स्टीव स्मिथ ने 45 मिनट क्रीज पर बिताकर पहला रन बनाया। इसके लिए उन्होंने 39 गेंद भी खेलीं। स्मिथ की इस धीमी बल्लेबाजी को फैंस ने एन्जॉय भी किया। जैसे ही स्मिथ ने 1 रन बनाया तो सभी दर्शकों ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाईं।

The emperor (Steve Smith) has scored his first run at his SCG kingdom. The faithfuls celebrated as if it was a 100 @scg #scg #AUSvNZ pic.twitter.com/2RNizC0S1W