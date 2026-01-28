फॉर्म में लौटते ही सूर्यकुमार को फायदा, T20 रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, जानें कौन है नंबर 1 बल्लेबाज

सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा (फोटो- IANS)
T20 Batsman Ranking: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। इस मैच से पहले टीम इंडिया के टी20 कप्तान को रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है। बुधवार को आईसीसी द्वारा जारी टी20 फॉर्मेट के बल्लेबाजों की रैंकिंग में सबसे ज्यादा फायदा भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को हुआ है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले तीन टी20 मैचों में खेली गई दो अर्धशतकीय पारियों के दम पर सूर्यकुमार यादव की एंट्री शीर्ष दस बल्लेबाजों में हो गई है।
साल 2025 में बतौर बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप रहे और एक भी अर्धशतक लगाने में असफल रहे सूर्यकुमार यादव टी20 के शीर्ष दस बल्लेबाजों की रैंकिंग से बाहर हो गए थे। हालांकि, 2026 की शुरुआत भारतीय कप्तान के लिए बेहतरीन रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी पांच टी20 मैचों की सीरीज के पहले तीन मैचों में दो अर्धशतकों की बदौलत उन्होंने 171 रन बनाए हैं। पिछले दोनों मैचों में वह नाबाद रहे हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 82 रन रहा है। तीन मैचों में किए गए दमदार प्रदर्शन की बदौलत सूर्यकुमार यादव ने पांच स्थान की छलांग लगाते हुए सातवां स्थान हासिल कर लिया है।
टॉप 10 बल्लेबाजों की रैंकिंग पर नजर डालें तो भारत के अभिषेक शर्मा पहले स्थान पर मजबूती से बने हुए हैं। इंग्लैंड के फिल साल्ट दूसरे, भारत के तिलक वर्मा तीसरे, इंग्लैंड के जोस बटलर चौथे और पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान पांचवें नंबर पर हैं। श्रीलंका के पाथुम निसांका छठे, भारत के सूर्यकुमार यादव सातवें, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड आठवें, ऑस्ट्रेलिया के मिशेल मार्श नौवें और न्यूजीलैंड के टिम सिफर्ट दसवें स्थान पर हैं। हेड, मार्श और सिफर्ट को एक-एक स्थान का नुकसान हुआ है।
टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग पर नजर डालें तो भारत के वरुण चक्रवर्ती पहले, अफगानिस्तान के राशिद खान दूसरे, श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा तीसरे और न्यूजीलैंड के जैकब डफी चौथे स्थान पर हैं। पाकिस्तान के अबरार अहमद पांचवें स्थान पर हैं, जिन्हें एक स्थान का फायदा हुआ है। इंग्लैंड के आदिल रशीद छठे, बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान सातवें, ऑस्ट्रेलिया के नाथन एलिस आठवें और अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान नौवें स्थान पर हैं। मुजीब उर रहमान को पांच स्थान का फायदा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के एडम जांपा दसवें स्थान पर हैं।
