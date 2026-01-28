फॉर्म में लौटते ही सूर्यकुमार को फायदा, T20 रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, जानें कौन है नंबर 1 बल्लेबाज

साल 2025 में बतौर बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप रहे और एक भी अर्धशतक लगाने में असफल रहे सूर्यकुमार यादव टी20 के शीर्ष दस बल्लेबाजों की रैंकिंग से बाहर हो गए थे। हालांकि, 2026 की शुरुआत भारतीय कप्तान के लिए बेहतरीन रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी पांच टी20 मैचों की सीरीज के पहले तीन मैचों में दो अर्धशतकों की बदौलत उन्होंने 171 रन बनाए हैं। पिछले दोनों मैचों में वह नाबाद रहे हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 82 रन रहा है। तीन मैचों में किए गए दमदार प्रदर्शन की बदौलत सूर्यकुमार यादव ने पांच स्थान की छलांग लगाते हुए सातवां स्थान हासिल कर लिया है।