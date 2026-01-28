28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

फॉर्म में लौटते ही सूर्यकुमार को फायदा, T20 रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, जानें कौन है नंबर 1 बल्लेबाज

T20 Batsman Ranking: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। इस मैच से पहले टीम इंडिया के टी20 कप्तान को रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है। बुधवार को आईसीसी द्वारा जारी टी20 फॉर्मेट के बल्लेबाजों की रैंकिंग में सबसे ज्यादा फायदा भारतीय [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 28, 2026

Suryakumar yadav and abhishek sharma

सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा (फोटो- IANS)

T20 Batsman Ranking: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। इस मैच से पहले टीम इंडिया के टी20 कप्तान को रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है। बुधवार को आईसीसी द्वारा जारी टी20 फॉर्मेट के बल्लेबाजों की रैंकिंग में सबसे ज्यादा फायदा भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को हुआ है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले तीन टी20 मैचों में खेली गई दो अर्धशतकीय पारियों के दम पर सूर्यकुमार यादव की एंट्री शीर्ष दस बल्लेबाजों में हो गई है।

फॉर्म में लौट चुके हैं सूर्या

साल 2025 में बतौर बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप रहे और एक भी अर्धशतक लगाने में असफल रहे सूर्यकुमार यादव टी20 के शीर्ष दस बल्लेबाजों की रैंकिंग से बाहर हो गए थे। हालांकि, 2026 की शुरुआत भारतीय कप्तान के लिए बेहतरीन रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी पांच टी20 मैचों की सीरीज के पहले तीन मैचों में दो अर्धशतकों की बदौलत उन्होंने 171 रन बनाए हैं। पिछले दोनों मैचों में वह नाबाद रहे हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 82 रन रहा है। तीन मैचों में किए गए दमदार प्रदर्शन की बदौलत सूर्यकुमार यादव ने पांच स्थान की छलांग लगाते हुए सातवां स्थान हासिल कर लिया है।

टॉप 10 बल्लेबाजों की रैंकिंग पर नजर डालें तो भारत के अभिषेक शर्मा पहले स्थान पर मजबूती से बने हुए हैं। इंग्लैंड के फिल साल्ट दूसरे, भारत के तिलक वर्मा तीसरे, इंग्लैंड के जोस बटलर चौथे और पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान पांचवें नंबर पर हैं। श्रीलंका के पाथुम निसांका छठे, भारत के सूर्यकुमार यादव सातवें, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड आठवें, ऑस्ट्रेलिया के मिशेल मार्श नौवें और न्यूजीलैंड के टिम सिफर्ट दसवें स्थान पर हैं। हेड, मार्श और सिफर्ट को एक-एक स्थान का नुकसान हुआ है।

वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 गेंदबाज

टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग पर नजर डालें तो भारत के वरुण चक्रवर्ती पहले, अफगानिस्तान के राशिद खान दूसरे, श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा तीसरे और न्यूजीलैंड के जैकब डफी चौथे स्थान पर हैं। पाकिस्तान के अबरार अहमद पांचवें स्थान पर हैं, जिन्हें एक स्थान का फायदा हुआ है। इंग्लैंड के आदिल रशीद छठे, बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान सातवें, ऑस्ट्रेलिया के नाथन एलिस आठवें और अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान नौवें स्थान पर हैं। मुजीब उर रहमान को पांच स्थान का फायदा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के एडम जांपा दसवें स्थान पर हैं।

ये भी पढ़ें

U19 वर्ल्डकप के सुपर 6 से न्यूजीलैंड-साउथ अफ्रीका समेत ये 5 टीमें बाहर, जानें सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया
क्रिकेट
U19 World Cup 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

28 Jan 2026 04:08 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / फॉर्म में लौटते ही सूर्यकुमार को फायदा, T20 रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, जानें कौन है नंबर 1 बल्लेबाज

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप के हर मैच में काली पट्टी बांधकर उतरेंगे पाक खिलाड़ी, जानें PCB क्यों उठाने जा रहा ये कदम

Pakistan Cricket Team
क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप में अगर भारत के खिलाफ नहीं खेला पाकिस्तान, तो लगेगा 300 करोड़ से ज्यादा का झटका!

Ind vs Pak Asia Cup mohammed shami coach confident india will win
क्रिकेट

भारत हारकर भी पहुंचेगा सेमीफाइनल में तो पाकिस्‍तान जीतकर भी होगा बाहर! समझें पूरा गणित

U19 World Cup Semi Final Scenario
क्रिकेट

अजित पवार की मौत के बाद भावुक हुए सचिन तेंदुलकर, कहा- महाराष्ट्र ने खो दिया समर्पित नेता

Ajit Pawar
क्रिकेट

इमर्जिंग एशिया कप की हार बदला लेने उतरेंगे वैभव सूर्यवंशी, जानें कब-कहां देखें भारत-पाक मुकाबला

Ind U19 vs Pak U19 Match Live Streaming
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.