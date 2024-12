MUM vs MP Final Live Streaming: मुंबई और एमपी के बीच सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की खिताबी जंग आज, हॉटस्टार नहीं… यहां देखें फ्री

मुंबई के पास मजबूत बैटिंग लाइन अप अजिंक्‍य रहाणे की कप्‍तानी वाली मुंबई के पास मजबूत बैटिंग ऑर्डर है, जिसमें रहाणे के साथ ही श्रेयस अय्यर और सूर्यकुमार यादव जैसे धाकड़ बल्‍लेबाज हैं। वहीं, रजत पाटिदार की अगुवाई वाली मध्‍य प्रदेश के पास भी मजबूत बैटिंग लाइन अप है। ऐसे में क्रिकेट फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा।

Mumbai vs Madhya Pradesh सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल कब और कितने बजे से खेला जाएगा? Mumbai vs Madhya Pradesh सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल आज रविवार, 15 दिसंबर को शाम 4.30 बजे से खेला जाएगा।

Mumbai vs Madhya Pradesh सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल कहां खेला जाएगा? Mumbai vs Madhya Pradesh सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। Mumbai vs Madhya Pradesh सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल का लाइव प्रसारण कौन से टीवी चैनल पर आएगा? Mumbai vs Madhya Pradesh सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल आप स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क पर देख सकते हैं।