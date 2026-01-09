9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

क्रिकेट

T20 World Cup 2026: नहीं थम रही बांग्लादेश की हरकतें, BCB ने फिर लिखा ICC को पत्र

बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आईसीसी को दूसरा पत्र भेजकर टी20 वर्ल्ड कप मैच भारत से श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग दोहराई है। आईसीसी ने अब तक किसी बदलाव को लेकर आधिकारिक फैसला नहीं किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 09, 2026

Bangladesh Second Letter To ICC

बीसीबी ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर आईसीसी को लिखा पत्र (फोटो- Cricbuzz)

Bangladesh Second Letter To ICC: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही तनातनी क्रिकेट में भी उभरकर सामने आई है। तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को लेकर शुरू हुई कॉन्ट्रोवर्सी अब थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने आईसीसी को पत्र लिखकर सिक्योरिटी रिजन्स का हवाला देते हुए टी20 वर्ल्ड कप के अपने मैचों को भारत से बाहर शिफ्ट करवाने की मांग की थी। इस मांग पर आईसीसी ने कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद बीसीबी ने एक बार फिर आईसीसी को एक दूसरा औपचारिक पत्र भेजकर भारत में होने वाले अपने मैचों को श्रीलंका में करवाने की मांग दोहराई है।

BCB को खिलाड़ियों की सुरक्षा की चिंता

बांग्लादेश सरकार के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल की सलाह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक बार फिर भारत में मैच न खेलने को लेकर पत्र लिख। बीसीबी की इस मांग के पीछे खिलाड़ियों की भारत में सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया गया है। बीसीबी द्वारा भेजे गए इस पत्र में सुरक्षा से जुड़े सभी बिंदुओं को विस्तार से रखा गया है। बोर्ड का कहना है कि टीम की ट्रेवलिंग, प्रैक्टिस और मैच के दौरान संभावित सुरक्षा खतरों को विस्तार से बताते हुए इस पर आईसीसी को ध्यान दिलाया गया है। हालांकि इन बिंदुओं को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। आईसीसी ने अभी तक किसी भी बदलाव को लेकर औपचारिक घोषणा नहीं की है।

क्या होगी आगे की स्थिति?

आईसीसी ने अभी तक फिर से इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। फिलहाल के शेड्यूल के अनुसार बांग्लादेश के मैच मुंबई और कोलकाता में होने हैं। 7 फरवरी को शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट के पहले ही दिन बांग्लादेश की टीम वेस्टइंडीज से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भिड़ेगी। इसी तरह टीम के आगे के मुकाबले भी नियमित अंतराल पर खेले जाने हैं। अगर आईसीसी बांग्लादेश के मैचों को भारत से बाहर करवाने को कहता है, तो इससे पूरे टूर्नामेंट के कैलेंडर की शेड्यूलिंग पर भी असर पड़ेगा। टूर्नामेंट शुरू होने में अभी एक माह से भी कम का समय बचा है, ऐसे में इस तरह से शेड्यूल में बदलाव करना मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

09 Jan 2026 10:40 am

