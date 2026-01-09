T20 World Cup 2026: नहीं थम रही बांग्लादेश की हरकतें, BCB ने फिर लिखा ICC को पत्र

बांग्लादेश सरकार के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल की सलाह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक बार फिर भारत में मैच न खेलने को लेकर पत्र लिख। बीसीबी की इस मांग के पीछे खिलाड़ियों की भारत में सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया गया है। बीसीबी द्वारा भेजे गए इस पत्र में सुरक्षा से जुड़े सभी बिंदुओं को विस्तार से रखा गया है। बोर्ड का कहना है कि टीम की ट्रेवलिंग, प्रैक्टिस और मैच के दौरान संभावित सुरक्षा खतरों को विस्तार से बताते हुए इस पर आईसीसी को ध्यान दिलाया गया है। हालांकि इन बिंदुओं को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। आईसीसी ने अभी तक किसी भी बदलाव को लेकर औपचारिक घोषणा नहीं की है।