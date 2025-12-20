T20 World Cup 2026: आज इतने बजे होगी भारतीय स्क्वाड की घोषणा, जानें कहां और कैसे देखें अगरकर -सूर्या की प्रैस कॉन्फ्रेंस

बीसीसीआई की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सीनियर पुरुष चयन समिति शनिवार को मुंबई में बैठक करेगी। बैठक में न्यूजीलैंड सीरीज और टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम चुनी जाएगी। टीम चयन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा जिसे कप्तान सूर्यकुमार यादव और चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर संबोधित करेंगे। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय समय अनुसार दोपहर 1.30 बजे से होगी। टीम की घोषणा का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकती है।