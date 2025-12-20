T20 World Cup 2026: आज इतने बजे होगी भारतीय स्क्वाड की घोषणा, जानें कहां और कैसे देखें अगरकर -सूर्या की प्रैस कॉन्फ्रेंस

मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर (फोटो सोर्स: ANI)
India squad for T20 World Cup 2026 Announcement Live Streaming: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) आज यानि शनिवार 20 दिसम्बर को टीम इंडिया के स्क्वॉड का ऐलान करेगा। यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच खेला जाएगा। टी20 वर्ल्ड कप के साथ-साथ चयनकर्ता न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज के लिए भी स्क्वॉड का ऐलान करेंगे।
बीसीसीआई की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सीनियर पुरुष चयन समिति शनिवार को मुंबई में बैठक करेगी। बैठक में न्यूजीलैंड सीरीज और टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम चुनी जाएगी। टीम चयन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा जिसे कप्तान सूर्यकुमार यादव और चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर संबोधित करेंगे। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय समय अनुसार दोपहर 1.30 बजे से होगी। टीम की घोषणा का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
टी20 विश्व कप 2026 की भारतीय टीम कैसी होगी, इस पर भारतीय फैंस की नजरें हैं। शुभमन गिल लंबे समय से इस फॉर्मेट में प्रभावित नहीं कर पाए हैं। क्या वे विश्व कप की टीम में होंगे और अभिषेक के साथ पारी की शुरुआत के लिए बतौर ओपनर उन्हें टीम में रखा जाएगा, या नहीं, और रिंकू सिंह की वापसी होगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। टी20 विश्व कप से पहले भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है।
भारत और श्रीलंका की मेजबानी में टी20 विश्व कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होगा। विश्व कप भारत और श्रीलंका के 8 वेन्यू पर खेला जाएगा। इस बार विश्व कप में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इटली पहली बार टी20 विश्व कप का हिस्सा है। भारतीय टीम गत विजेता है। विश्व कप में टीम इंडिया को यूएसए, नामीबिया, नीदरलैंड्स और पाकिस्तान के साथ ग्रुप ए में रखा गया है।
भारतीय टीम अपने ग्रुप मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम, कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलेगी। भारतीय टीम विश्व कप में अपने अभियान का आगाज यूएसए के खिलाफ करेगी। टी20 विश्व कप का ये 10वां संस्करण है। 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए पहले संस्करण में पाकिस्तान को हराकर भारतीय टीम चैंपियन बनी थी।
