IND vs SA: पूरी सीरीज़ में शुभमन गिल फेल, संजू सैमसन ने एक पारी में ठोक दिए उससे ज़्यादा रन, बने कई रिकॉर्ड

सैमसन ने इस मैच में दो बड़े कीर्तिमान भी अपने नाम किए हैं। अंतरराष्ट्रीय टी20 में उन्होंने एक हज़ार रन पूरे कर लिए हैं। यह उपलब्धि उन्होंने 52वें मैच की 44वीं पारी में हासिल की है। इसके अलावा उन्होंने टी20 क्रिकेट में 8 हजार रन पूरे कर लिए हैं।

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 20, 2025

IND vs SA

भारतीय विकेटकीपर बल्‍लेबाज संजू सैमसन। (Photo - EspncricInfo)

Sanju Samson, India vs South Africa 5th T20: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए पांचवे टी20 मुक़ाबले में लंबे समय के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को टीम में जगह मिली और सलामी बल्लेबाजी करने का मौका मिला। उपकप्तान शुभमन गिल के चोटिल होने की वजह से सैमसन को मौका मिला और सैमसन ने इस अवसर को शानदार तरीके से भुनाया।

सैमसन ने एक पारी से बनाए कई रिकॉर्ड

सैमसन ने अपनी इस एक पारी में इतने रन बना दिये, जीतने गिल इस पूरी सीरीज में नहीं बना पाये थे। गिल लगातार फ्लॉप चल रहे हैं और इस सीरीज के पहले तीन मुकाबलों में उन्होंने 10.67 की खराब औसत से मात्र 32 रन बनाए थे। वहीं सैमसन ने आखिरी मुक़ाबले में 22 गेंद पर 37 रन ठोके। इस दौरान उनके बल्ले से चार चौके और दो छक्के निकले। इतना ही नहीं सैमसन की इस पारी ने उन्हें सिर्फ गिल से आगे कर दिया, बल्कि सीरीज में बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज उनसे ऊपर खेल रहे जितेश शर्मा के रनों की भी बराबरी करा दी। जितेश ने तीन पारियों में कुल 37 रन बनाए थे।

अंतरराष्ट्रीय टी20 में हज़ार रन पूरे

इस मैच में सैमसन ने दो बड़े कीर्तिमान भी अपने नाम किए। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय टी20 में 52वें मैच की 44वीं पारी में 1000 रन पूरे कर लिए। अब तक 44 टी20 पारियों में सैमसन ने 25.8 की औसत और 148.06 के स्ट्राइक रेट से 1032 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 3 अर्धशतक निकले, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 111 रन रहा।

हार्दिक पांड्या की बराबरी की

1000 अंतरराष्ट्रीय टी20 रन बनाने के मामले में सैमसन ने 679 गेंदें खेलीं, जो उन्हें साझा तीसरे स्थान पर ले आई। इतनी ही गेंदों में हार्दिक पांड्या ने भी यह उपलब्धि हासिल की थी। भारत के लिए सबसे तेज 1000 टी20 रन बनाने का रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा के नाम है, जबकि दूसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव हैं, जिन्होंने 573 गेंदें खेलीं थी।

टी20 क्रिकेट में 8000 रन पूरे

इसके अलावा, मैच की दूसरी गेंद पर ही छक्का जड़कर सैमसन ने टी20 क्रिकेट में 8000 रन पूरे कर लिए। यह उपलब्धि उन्होंने 320वें मैच की 303वीं पारी में हासिल की। टी20 क्रिकेट में 8000 रन के आंकड़े को छूने वाले सैमसन छठे भारतीय बल्लेबाज बने। उनसे पहले यह कारनामा विराट कोहली (13543), रोहित शर्मा (12248), शिखर धवन (9797), सूर्यकुमार यादव (8970) और केएल राहुल (8125) कर चुके हैं।

सैमसन ने टी20 क्रिकेट में कुल 320 मैचों की 303 पारियों में 8033 रन बना लिए हैं। इस दौरान उन्होंने 6 शतक और 51 अर्धशतक लगाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 119 रन रहा। ये रन उन्होंने लगभग 30 की औसत और 136.75 के शानदार स्ट्राइक रेट से बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 672 चौके और 370 छक्के निकले हैं।

