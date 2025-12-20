IND vs SA: पूरी सीरीज़ में शुभमन गिल फेल, संजू सैमसन ने एक पारी में ठोक दिए उससे ज़्यादा रन, बने कई रिकॉर्ड

सैमसन ने अपनी इस एक पारी में इतने रन बना दिये, जीतने गिल इस पूरी सीरीज में नहीं बना पाये थे। गिल लगातार फ्लॉप चल रहे हैं और इस सीरीज के पहले तीन मुकाबलों में उन्होंने 10.67 की खराब औसत से मात्र 32 रन बनाए थे। वहीं सैमसन ने आखिरी मुक़ाबले में 22 गेंद पर 37 रन ठोके। इस दौरान उनके बल्ले से चार चौके और दो छक्के निकले। इतना ही नहीं सैमसन की इस पारी ने उन्हें सिर्फ गिल से आगे कर दिया, बल्कि सीरीज में बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज उनसे ऊपर खेल रहे जितेश शर्मा के रनों की भी बराबरी करा दी। जितेश ने तीन पारियों में कुल 37 रन बनाए थे।