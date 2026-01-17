भारत की मेजबानी पर पड़ सकता है असर, 20 में से 8 टीम के खिलाड़ियों का नाता पाकिस्तान से, जानें पूरी बात

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में केवल यूएसए और इंग्लैंड ही नहीं, बल्कि कई अन्य टीमों में भी पाकिस्तान मूल के खिलाड़ी शामिल हैं। कनाडा, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), जिम्बाब्वे, नीदरलैंड्स और इटली की टीमों में भी ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी जन्मभूमि या पारिवारिक इतिहास पाकिस्तान से जुड़ा रहा है। ऐसे में अगर वीजा प्रक्रिया में इस प्रकार की जांच और देरी जारी रही, तो आने वाले दिनों में अन्य टीमों के खिलाड़ियों को भी इसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इससे टूर्नामेंट की निष्पक्षता और तैयारी दोनों पर असर पड़ सकता है। इन आठ टीमों के प्रभावित होने से पूरे टूर्नामेंट पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।