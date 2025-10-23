शुभमन गिल को भी रोहित शर्मा की तरह इस मामले में नहीं मिल रहा किस्मत का साथ, क्या टीम इंडिया को लगा है श्राप?

India 17th consecutive toss lost in ODIs: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड ओवल में खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान मिचेल मार्श ने एक बार फिर टॉस जीतकर पहले भारत को बल्‍लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। इस तरह एक बार फिर शुभमन गिल की किस्‍मत टॉस के मामले में उनका साथ नहीं दे पाई। इसके साथ ही भारत का टॉस हारने का रिकॉर्ड भी काफी लंबा होता जा रहा है, ऐसा लगता है कि टीम इंडिया को इस मामले में किसी का श्राप लग गया है। आइये आपको बताते हैं कि भारतीय टीम कितने साल से वनडे में टॉस जीतने के लिए तरस रही है।