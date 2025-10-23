Patrika LogoSwitch to English

शुभमन गिल को भी रोहित शर्मा की तरह इस मामले में नहीं मिल रहा किस्मत का साथ, क्या टीम इंडिया को लगा है श्राप?

India 17th consecutive toss lost in ODIs: भारतीय टीम एडिलेड में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी कर रही है। क्‍या आप जानते हैं भारतीय टीम वनडे क्रिकेट में लंबे समय से टॉस के मामले में किस्‍मत रूठी हुई है। रोहित शर्मा के कार्यकाल से शुरू हुआ ये सिलसिला खत्‍म होने का नाम ही नहीं ले रहा है।

lokesh verma

Oct 23, 2025

हेड कोच गौतम गंभीर और सहायक कोच सितांशु कोटक से बात करते शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: IANS)

India 17th consecutive toss lost in ODIs: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड ओवल में खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान मिचेल मार्श ने एक बार फिर टॉस जीतकर पहले भारत को बल्‍लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। इस तरह एक बार फिर शुभमन गिल की किस्‍मत टॉस के मामले में उनका साथ नहीं दे पाई। इसके साथ ही भारत का टॉस हारने का रिकॉर्ड भी काफी लंबा होता जा रहा है, ऐसा लगता है कि टीम इंडिया को इस मामले में किसी का श्राप लग गया है। आइये आपको बताते हैं कि भारतीय टीम कितने साल से वनडे में टॉस जीतने के लिए तरस रही है।

आखिरी बार दो साल पहले जीता था टॉस

टीम इंडिया ने वनडे क्रिकेट में आखिरी बार टॉस वर्ल्‍ड कप 2023 में 15 नवंबर को न्‍यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में जीता था। उस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 397 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए थे। इसके जवाब में न्‍यूजीलैंड की टीम 48.5 ओवर में 327 रनों पर ढेर हो गई थी। भारत ने 70 रनों से शानदार जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई थी।

टॉस के साथ वर्ल्‍ड कप 2023 का खिताब भी हारा भारत

आईसीसी वर्ल्‍ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में खेला गया था, जिसमें भारत टॉस के साथ खिताब भी हार गया था। उस दौरान रोहित शर्मा ही टीम के कप्‍तान थे। उसके बाद से रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब तो भारत को जिताया, लेकिन एक भी टॉस नहीं जीत पाए। वर्ल्‍ड कप फाइनल से अब तक भारत लगातार 17 वनडे मैच में टॉस हार चुका है। इनमें से 15 टॉस रोहित शर्मा की कप्‍तानी में हारे हैं तो दो शुभमन गिल की कप्‍तानी में गंवाए हैं।

वनडे में टॉस हारकर सर्वाधिक मैच जीतने वाले टॉप-5 कप्‍तान

1. रिकी पोंटिंग - 75
2. एमएस धोनी - 53
3. स्‍टीफन फ्लेमिंग - 51
4. हैंसी क्रोनिए - 49
5. एलन बॉर्डर - 48

