अगले टी20 वर्ल्ड कप से पहले 34 मुक़ाबले खेलेगी टीम इंडिया, जानें किन- किन देशों के साथ होगी सीरीज

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के फ्यूचर टूर प्रोग्राम (FTP) के तहत भारतीय टीम को 2024 और 2026 के बीच कुल 8 द्विपक्षीय टी20 सीरीज खेलनी हैं। इसमें 4 घरेलू और चार अवे सीरीज हैं। भारतीय टीम बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड से घर पर टी20 सीरीज खेलेगा। वहीं जिम्बाब्वे, श्रीलंका, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया से उनके देश में सीरीज खेलेगा।

अगले टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम की टी20 सीरीज –

5 मैचों की सीरीज Vs जिम्बाब्वे – जुलाई 2024 (अवे)

3 मैचों की सीरीज Vs श्रीलंका – जुलाई 2024 (अवे)

3 मैचों की सीरीज Vs बांग्लादेश – सितंबर 2024 (होम)

5 मैचों की सीरीज Vs इंग्लैंड – जनवरी-फरवरी 2025 (होम)

3 मैचों की सीरीज Vs बांग्लादेश – अगस्त 2025 (अवे)

5 मैचों की सीरीज Vs ऑस्ट्रेलिया – अक्टूबर 2025 (अवे)

5 मैचों की सीरीज Vs दक्षिण अफ्रीका – नवंबर 2025 (होम)

5 मैचों की सीरीज Vs न्यूजीलैंड – जनवरी 2026 (होम)