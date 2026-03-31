Viral Video: बर्थडे का जश्न छोड़ जल्दी सो गए थे वैभव ताकि CSK के खिलाफ फ्रेश खेल सके!

वैभव सूर्यवंशी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए अपने सीनियर को माना करते हुए (Photo - IANS and @rajasthanroyals)
IPL 2026, RR vs CSK, Vaibhav Sooryavanshi: राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए IPL 2026 की शुरुआत किसी सपने जैसी रही। इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे सिर्फ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी। सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ हुए मैच में वैभव ने ऐसी बल्लेबाजी की कि हर कोई देखता रह गया। उन्होंने मात्र 17 गेंदों में 52 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 305.88 का रहा।
मैच के बाद मुरली कार्तिक से बात करते हुए वैभव ने एक बहुत ही प्रेरणादायक बात बताई। 27 मार्च को उनका 15वां जन्मदिन था, लेकिन उन्होंने इसे टीम के साथ सेलिब्रेट नहीं किया। वैभव ने कहा, 'मैंने बाहर कुछ खास नहीं किया। केक कटने वाला था, लेकिन मैं जल्दी सोने चला गया ताकि अगले दिन मैच के लिए पूरी तरह फ्रेश रह सकूं और चेहरे पर केक मलने जैसी चीजों से बच सकूं।'
वैभव ने बताया कि छोटे लक्ष्य (128 रन) का पीछा करते समय पावरप्ले बहुत जरूरी होता है। उन्होंने कहा, 'शुरू में विकेट थोड़ा चिपचिपा (sticky) लग रहा था, लेकिन जैसे-जैसे गेंद पुरानी हुई, बैटिंग आसान हो गई। मेरा ध्यान डिफेंस पर भी रहता है, लेकिन आज हमारा प्लान पावरप्ले का पूरा फायदा उठाना था ताकि मैच हमारे हाथ से न निकले।'
वैभव ने खुलासा किया कि टीम के कोचों ने उन पर पूरा भरोसा जताया। उन्होंने कहा, 'कोचों ने मुझसे यह नहीं कहा कि गेंदबाज मुझ पर हमला करेंगे, यह बात तो हर कोई कह रहा था। उन्होंने बस इतना कहा कि वे मेरे साथ हैं और मुझे अपना स्वाभाविक (natural) गेम खेलना चाहिए।' साथ ही, ओपनिंग पार्टनर यशस्वी जायसवाल के बारे में उन्होंने बताया कि यशस्वी हर गेंद के बाद उनसे बात कर रहे थे, उन्हें सिंगल लेने के लिए कह रहे थे और लगातार स्ट्राइक रोटेट करके उनका हौसला बढ़ा रहे थे।
चेन्नई को मात्र 127 रनों पर रोकने के बाद, वैभव की इस पारी की मदद से राजस्थान ने 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। अब राजस्थान का अगला मुकाबला 4 अप्रैल को गुजरात टाइटंस से होगा, जबकि चेन्नई 3 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ वापसी करना चाहेगी।
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