Viral Video: बर्थडे का जश्न छोड़ जल्दी सो गए थे वैभव ताकि CSK के खिलाफ फ्रेश खेल सके!

वैभव ने खुलासा किया कि टीम के कोचों ने उन पर पूरा भरोसा जताया। उन्होंने कहा, 'कोचों ने मुझसे यह नहीं कहा कि गेंदबाज मुझ पर हमला करेंगे, यह बात तो हर कोई कह रहा था। उन्होंने बस इतना कहा कि वे मेरे साथ हैं और मुझे अपना स्वाभाविक (natural) गेम खेलना चाहिए।' साथ ही, ओपनिंग पार्टनर यशस्वी जायसवाल के बारे में उन्होंने बताया कि यशस्वी हर गेंद के बाद उनसे बात कर रहे थे, उन्हें सिंगल लेने के लिए कह रहे थे और लगातार स्ट्राइक रोटेट करके उनका हौसला बढ़ा रहे थे।