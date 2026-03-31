IPL 2026: CSK के लिए संजू की खराब शुरुआत, क्या राजस्थान का मोह नहीं छोड़ पाए सैमसन?

जैसे ही संजू सस्ते में आउट हुए, सोशल मीडिया पर फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई फैंस मजाक में उन्हें 'RR का स्पाई' (जासूस) कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि संजू 11 साल तक राजस्थान के साथ रहे हैं, इसलिए शायद वो अपनी पुरानी टीम का नुकसान नहीं करना चाहते। हालांकि, क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि संजू को राजस्थान की हर रणनीति पता है, जिसका फायदा आगे चलकर CSK को जरूर मिलेगा।