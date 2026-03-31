IPL 2026: अजिंक्य रहाणे का पावरप्ले में 77.7 का औसत, मिडिल ओवर्स में में गिरकर हो जाता है 16.6, KKR के लिए बड़ी चिंता

इम्पैक्ट सब का नियम आने के बाद यह कमजोरी और ज्यादा उजागर हो गई है। पावरप्ले में जो रफ्तार मिलती है वो मिडिल ओवर्स में कहीं खो जाती है और टीम फिर उसी पुराने दबाव में आ जाती है। रहाणे खुद कहते हैं कि मैं अभी भी जवान महसूस करता हूं और पावरप्ले में उन्हें देखकर यकीन भी हो जाता है। बल्लेबाजी में जान है, पैर थके नहीं दिखते। लेकिन जैसे ही मिडिल ओवर्स शुरू होते हैं, पैरों में क्रैम्प आ जाता है और बल्ले से रन भी बंद हो जाते हैं। यह सिर्फ रहाणे की कहानी नहीं है, यह पूरी केकेआर की कहानी है। एक कप्तान जो पावरप्ले में शेर की तरह खेलता है, लेकिन मिडिल ओवर्स उसे काबू कर लेते हैं। और जब गेंदबाज भी साथ न दें तो 220 रन का स्कोर भी कम पड़ जाता है।