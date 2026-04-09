‘मैं बॉलर को नहीं बॉल को देख रहा था’, जसप्रीत बुमराह की पिटाई के बाद वैभव सूर्यवंशी ने किया बड़ा खुलासा

मंगलवार RR बनाम MI मुकाबले को बारिश की वजह से 11-11 ओवर का कर दिया गया था। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 27 रनों से हराकर पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 की जगह पक्की कर ली। राजस्थान रॉयल्स के शेयर किए गए एक वीडियो में वैभव ने बताया कि जब वह बुमराह के सामने आए तो थोड़े नर्वस जरूर थे। वैभव ने कहा, 'मैं बस यही कोशिश कर रहा था कि बॉलर के नाम को न देखूं, सिर्फ बॉल पर फोकस करूं। इतने बड़े बॉलर सामने थे तो घबराहट तो थी, लेकिन मैंने सोचा कि अपने नेचुरल गेम पर भरोसा करना चाहिए। बॉलर को भूलकर बस गेंद को देखकर खेलना ही मेरा प्लान था।'