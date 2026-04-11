दुनिया के बेस्ट गेंदबाजों की धुनाई के बाद वैभव सूर्यवंशी ने खोला राज़, बताया क्या होता है उनका प्लान

मैच की बात करें तो आरआर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रजत पाटीदार के 63, विराट कोहली के 32, वेंकटेश अय्यर के 29 और रोमारियो शेफर्ड के 22 रन की बदौलत 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन बनाए। 202 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स को पहला झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में 21 के स्कोर पर लगा। जायसवाल 8 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दूसरे विकेट के लिए 37 गेंदों में 108 रन की साझेदारी की।