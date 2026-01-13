VHT Quarter Final: पंजाब पहुंची सेमीफाइनल में, दिल्ली को हराकर विदर्भ ने भी कटाई टिकट

Vijay Hazare Trophy Quarter Final: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के नॉकआउट मुकाबले अपने अहम मोड़ पर पहुंच चुके हैं और क्वार्टरफाइनल के नतीजों ने सेमीफाइनल की तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है। क्वार्टरफाइनल तीन और चार में पंजाब और विदर्भ ने अपने विरोधियों को बड़े अंतर से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। तीसरे क्वार्टर फाइनल में पंजाब ने मध्य प्रदेश को 183 रन के बड़े अंतर से हराया। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में विदर्भ ने दिल्ली को 76 रन से मात दी।