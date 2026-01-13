13 जनवरी 2026,

मंगलवार

VHT Quarter Final: पंजाब पहुंची सेमीफाइनल में, दिल्ली को हराकर विदर्भ ने भी कटाई टिकट

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के क्वार्टरफाइनल में पंजाब और विदर्भ ने बड़ी जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पंजाब ने मध्य प्रदेश को 183 रन से हराया, जबकि विदर्भ ने दिल्ली को 76 रन से मात दी।

Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 13, 2026

vijay hazare trophy elite quarterfinal punjab and vidarbha reach into semifinals

पंजाब के प्रभसिमरन सिंह रहे मैन ऑफ द मैच (फोटो- X@/BCCIdomestic)

Vijay Hazare Trophy Quarter Final: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के नॉकआउट मुकाबले अपने अहम मोड़ पर पहुंच चुके हैं और क्वार्टरफाइनल के नतीजों ने सेमीफाइनल की तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है। क्वार्टरफाइनल तीन और चार में पंजाब और विदर्भ ने अपने विरोधियों को बड़े अंतर से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। तीसरे क्वार्टर फाइनल में पंजाब ने मध्य प्रदेश को 183 रन के बड़े अंतर से हराया। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में विदर्भ ने दिल्ली को 76 रन से मात दी।

खबर अपडेट की जा रही है...

Published on:

13 Jan 2026 05:19 pm

