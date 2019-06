World Cup 2019: बल्लेबाजी छोड़ गेंदबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं विराट कोहली, किसी बड़े बदलाव के संकेत?

लंदन। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है। टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 104 रन से मात दे दी। दक्षिण अफ्रीका का अगला मुकबला टीम इंडिया से 5 जून को है। भारतीय टीम इस मैच के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। टीम के खिलाड़ी घंटों तक नेट पर पसीना बहा रहे हैं। दूसरे प्रैक्टिस मैच में बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम ने जिस अंदाज में जीत दर्ज की थी, उससे ये संकेत मिल गए हैं कि टीम काफी संतुलित है। इस मैच में विराट कोहली, केएल राहुल और एमएस धोनी का बल्ला चला था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इन तीनों खिलाड़ियों का बल्ला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी बोलेगा।

नेट पर गेंदबाजी की प्रैक्टिस करते नजर आए कोहली

इस बीच टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली प्रैक्टिस सेशन के दौरान गेंदबाजी करते हुए नजर आए। बीसीसीआई ने एक वीडियो रिलीज किया है, जिसमें विराट कोहली साउथैंप्‍टन में अभ्‍यास सत्र के दौरान गेंदबाजी करते हुए नजर आए। विराट कोहली ने नेट पर ऑफ स्पिन की प्रैक्टिस की।

विराट कोहली 48 इंटरनेशनल मैचों में कर चुके हैं गेंदबाजी

वैसे आपको बता दें कि विराट कोहली गेंदबाजी भी करते हैं। कई मौकों पर उन्होंने विकेट निकालकर टीम को मुश्किल से उभारा है। विराट कोहली को बतौर गेंदबाज के रूप में धोनी ने काफी इस्तेमाल किया है। विराट कोहली अभी तक 228 मैच खेल चुके हैं, जिसमें से 48 मैचों में उन्होंने गेंदबाजी की है और 4 विकेट अपने नाम किए हैं

A little warm-up before hitting the nets for #TeamIndia Skipper @imVkohli.#CWC19 pic.twitter.com/OlwbKq0czD