गॉड ऑफ क्रिकेट का सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड खतरे में, काफी करीब पहुंचे विराट कोहली

नई दिल्ली। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया ने 59 रनों से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। भारत की जीत में कप्तान विराट कोहली का अहम योगदान रहा। विराट कोहली ने इस मैच में अपने करियर का 42वां शतक पूरा किया। विराट ने 125 गेंदों में 120 रनों की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 14 चौके और एक सिक्सर लगाया।

सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ 8 शतक दूर हैं कोहली

इस मैच में खेली गई पारी के बाद विराट कोहली ने कई रिकॉर्ड्स को अपने नाम किया और कई रिकॉर्ड तोड़े भी। इन सबके बीच जो सबसे बड़ी बात है, वो ये कि विराट कोहली मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंचते जा रहे हैं। दरअसल, वनडे में सबसे ज्यादा शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है और विराट कोहली इस रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंचते जा रहे हैं। वो सचिन के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी करने से सिर्फ 7 सेंचुरी दूर हैं और उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उन्हें 8 शतक चाहिए।

400 से ज्यादा वनडे खेले हैं सचिन तेंदुलकर ने

आपको बता दें कि वनडे में सचिन तेंदुलकर के नाम सबसे ज्यादा 49 शतक हैं। सचिन ने 463 वनडे मैचों में 49 शतक जड़े हैं। वहीं विराट कोहली 42 शतक 238 वनडे मैचों में पूरे कर चुके हैं। विराट की हालिया फिटनेस को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत जल्द वो सचिन के इस रिकॉर्ड को तोड़ दें। विराट कोहली अभी 30 साल के हैं और उनकी फिटनेस को देखते हुए वो अगले 5 साल और क्रिकेट बड़े आराम से खेल सकते हैं।

विराट ने सौरव गांगुली को पीछे छोड़ा

इतना ही नहीं विराट कोहली ने पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को सबसे ज्यादा वनडे रनों के मामले में पीछे छोड़ दिया था। विराट कोहली अब इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आ गए हैं। सबसे ज्यादा वनडे रन का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। सचिन के नाम वनडे में 18426 रन हैं। वहीं विराट कोहली वनडे में 11406 रन पूरे कर चुके हैं। इस लिस्ट में कुमार संगकारा दूसरे नंबर पर हैं। उनके वनडे में 14234 रन हैं।

Another day, another record broken by Virat Kohli 🙌



With his splendid 120 against West Indies, he went ahead of Sourav Ganguly to No.8️⃣ on the list of all-time run-scorers in ODIs.



Chris Gayle, too, overtook Brian Lara to take the 12th spot in the list.#WIvIND pic.twitter.com/HNO6PrKGeO